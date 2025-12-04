Buteler anunció que Cipolletti destinará $30 mil millones a obras en 2026: los detalles de la inversión

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, presentó el presupuesto 2026 ante el Concejo Deliberante, que comenzará a debatirlo mañana en la comisión de Gobierno. El proyecto prevé un fuerte volumen de inversión local, impulsado «pura y exclusivamente» por financiamiento propio.

“Esto con financiamiento pura y exclusivamente propio, esto es gracias a los contribuyentes que nos acompañan todos los meses con sus tasas y nos permiten administrarlas de manera austera, eficiente y ordenada para tener obra pública por 30 mil millones de pesos sin ningún tipo de endeudamiento”, expresó Buteler al fundamentar la propuesta.

El mandatario destacó que el músculo financiero municipal se complementará con proyectos de otras jurisdicciones. “Si a esto le sumamos la obra pública provincial y la obra pública con financiamiento internacional que gestionamos con la provincia, la verdad que el año que viene vamos a tener obras en todos los rincones”, afirmó.

Desde el Ejecutivo subrayaron que el 37% del presupuesto total se orienta a obras públicas, una proporción que indican “se traduce en la mejora de la infraestructura de la ciudad y una mejor calidad de vida para los cipoleños”. El presupuesto global asciende a $80.487.304.494, de los cuales más de $29.800 millones corresponden específicamente al área de Obras Públicas.

Qué obras proyecta el ejecutivo municipal en Cipolletti para el 2026

Según el proyecto de presupuesto 2026 elevado por el ejecutivo municipal, el paquete de inversiones incluye proyectos de infraestructura urbana, vial, servicios y espacios públicos.

Entre las obras de infraestructura se destaca el Paseo del Mercado, uno de los desarrollos centrales del programa municipal. El nuevo parque se proyecta en un históricamente abandonado, sobre calle Pacheco, entre Mengelle y Rivadavia. La iniciativa apunta a «revalorizar ese sector», integrándolo al circuito de paseos y plazas que vienen configurando una red de espacios públicos para que sean «más accesibles y sostenibles».

En materia de arquitectura y mejoramiento urbano, se incorporan la construcción de rampas en el área céntrica, la Plaza del Sol en el barrio Anai Mapu, el playón de Costa Norte, equipamiento y juegos para plazas, la puesta en valor de Plaza Kossman, la reubicación de viviendas en Puente 83, la Plaza Estación N°65 y la remodelación del Fortín Primera División y de la histórica Casa Peuser, anunciados en el aniversario 122° por el intendente, Rodrigo Buteler.

El plan vial contempla obras estratégicas como la rotonda Santa Cruz y San Luis, el pavimento de 214 cuadras (etapas I y II), el reasfalto de la calle Julio Salto, y la construcción de la rotonda Illia y San Luis, además de múltiples intervenciones de pavimento en distintos sectores.

También se proyectan trabajos de cordón cuneta en barrios como Distrito Vecinal Noreste y Sur y el Parque Industrial, junto con ampliaciones del alumbrado público, mantenimiento y mejoras de bacheo, y obras pluviales, entre ellas el proyecto de la colectora del canal de los Milicos.

En materia de servicios, el presupuesto incluye obras de gas y cloacas, como la red de gas para el barrio Labraña y la actualización del Plan Director de Cloacas, orientadas a mejorar la capacidad del sistema sanitario local.