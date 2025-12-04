Cipolletti impulsa un fuerte rediseño de la avenida Perón, clave en la conexión con Ruta 65: los detalles de las obras

La actividad será el jueves 18 de diciembre y se podrá seguir en vivo por YouTube. Foto: archivo.

La Municipalidad de Cipolletti convocó a una Consulta Significativa para evaluar un ambicioso proyecto de ordenamiento y ampliación de la calle Presidente Juan Domingo Perón, un corredor clave en la circulación de la ciudad.

El plan propone convertir la circunvalación Perón que une con Ruta 65, con mejoras de capacidad, seguridad vial y organización del tránsito. La iniciativa responde al crecimiento urbano y al aumento del flujo vehicular en la zona.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el secretario de Obras Públicas del municipio, Gustavo Zovich explicó que las obras tienen como objetivo «mejorar la fluidez del tránsito y reforzar la conectividad tanto en el eje norte-sur como en el este-oeste de la ciudad, lo que representa un salto cualitativo en la infraestructura urbana», afirmaron.

Además del proyecto vial, la transformación de la Avenida Perón incluye obras complementarias como iluminación, semaforización, adecuación de desagües pluviales y canal de riego, parquización y mobiliario urbano.

Transformación de la avenida Perón. Imagen ilustrativa: municipio de Cipolletti.

El secretario de obras públicas sostuvo que el proyecto se viene trabajando desde hace tiempo junto a una consultora y contempla la posibilidad de ejecutarse por tramos o de manera completa.

En el caso que se realice por tramos consecutivos, las obras se dividirán en cinco sectores: el tramo uno será entre Vélez Sarsfield e Yrigoyen; el tramo dos se extiende desde Yrigoyen hasta la avenida Alem; el tramo tres abarca desde Alem hasta Bolivia; tramo cuatro se desarrollará desde Bolivia hasta Venezuela; y finalmente el tramo cinco conectaría desde Venezuela con la Circunvalación Presidente Arturo Illia.

Las obras serán financiadas a través de un crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la licitación se desarrollará a través de Vialidad Rionegrina, «es un crédito que ingresa a la provincia y es Vialidad Río Negrina quien es en este caso por las características de la obra es quien va a hacer la licitación”, afirmaron desde la secretaria.

¿Cómo participar de la Consulta Significativa para las nuevas obras en la Avenida Perón?

Desde el municipio afirmaron que la consulta busca asegurar una participación abierta, transparente y accesible permitiendo que vecinos y organizaciones puedan informarse, realizar aportes y expresar inquietudes sobre la obra proyectada.

Con el fin de asegurar una amplia participación, el municipio propuso una modalidad presencial que se complementará con transmisión en vivo para quienes no puedan asistir.

La actividad será el jueves 18 de diciembre, de 19 a 22, en la Sala Piazzolla del CCC, con transmisión en vivo por YouTube.