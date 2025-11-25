Cipolletti transforma sus espacios verdes: seis plazas con juegos inclusivos y obras por $440 millones

Las intervenciones iniciaron en el Paseo de la Familia. Foto: Flor Salto.

Cipolletti inició la modernización de sus espacios verdes con un recambio completo de juegos infantiles. Una intervención que, según el municipio, promete «transformar las áreas recreativas en lugares más accesibles, creativos y seguros».

La iniciativa forma parte de un programa integral que se desplegará en siete sectores, entre ellos el Paseo del Ferrocarril, la Plaza San Martín, el Parque Norte y la Isla Jordán, con el objetivo de revitalizar zonas de uso cotidiano.

Imagen ilustrativa: municipio de Cipolletti.

Consultado por Diario RÍO NEGRO, el municipio señaló que la inversión destinada a la renovación de las seis plazas asciende a unos 440 millones de pesos. A ese monto se le suma un 20% adicional correspondiente a los trabajos de colocación, que incluyen armado, hormigón y materiales.

En el Paseo de la Familia ya comenzaron los trabajos, llevados adelante por las secretarías de Servicios Públicos y Obras Públicas. Durante el mes que dure la obra, el espacio permanecerá cerrado hasta culminar las tareas.

Según Obras Públicas, primero se nivelará el terreno y se construirá un contrapiso de hormigón que dará soporte a las nuevas estructuras. Luego, una vez fraguado, se avanzará con la instalación del equipamiento.

Juegos inclusivos: qué trabajos se realizarán en las plazas de Cipolletti

Para los primeros días de diciembre está prevista la colocación del piso de caucho continuo de 30 mm, un material más seguro y duradero que reemplazará las superficies tradicionales.

Los nuevos juegos incorporarán diseños de acero inoxidable, paneles de HPL y rotomoldeados con filtro UV H8, materiales pensados para resistir el uso intensivo y las condiciones climáticas del valle.

Entre las estructuras destacadas se incluye un refugio de bosque grande, un módulo con casas de actividades y deslizadores, pensado para fomentar el juego simbólico y el movimiento.

También se sumará una calesita integradora, un dispositivo que según el municipio permite que niños con distintas capacidades puedan participar en igualdad de condiciones y disfrutar del giro acompañado.

Otra de las incorporaciones será una Antenna, un juego dinámico que combina equilibrio, coordinación y rotación, presente en las plazas modernas con propuestas más desafiantes.

El plan contempla además nuevo mobiliario: bancos comunitarios renovados, cestos de residuos y un pórtico lineal triple que ampliará las opciones de hamacas en el sector.