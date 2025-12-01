Cipolletti prohíbe estacionar a camiones en dos arterias clave de la ciudad

Desde este lunes, los camiones de carga pesada ya no pueden estacionar sobre dos arterias claves en el tránsito de Cipolletti, las calles Tres Arroyos y Mariano Moreno. Según el municipio, la resolución marca el inicio de «un reordenamiento vial esperado por vecinos y proyectado como paso previo a una transformación urbana mayor».

La restricción, establecida mediante resolución y reglamentada en el Código Municipal de Tránsito, se aplica exclusivamente al estacionamiento. El tránsito de vehículos pesados continuará habilitado sobre ambas arterias.

El municipio aclaró que la prohibición alcanza únicamente a camiones de gran porte que superan las seis toneladas, mientras que los vehículos livianos mantienen permitido el estacionamiento en la zona.

El incumplimiento de la norma implicará una infracción al Código Municipal de Faltas y habilitará el labrado de actas contravencionales. Personal de Tránsito ya se encuentra desplegado para realizar controles y tareas de prevención.

Plan de reordenamiento del tránsito en Cipolletti

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga, explicó que la medida responde a «un plan de reordenamiento del tránsito» y a reclamos “históricos” de quienes utilizan estas calles troncales para ir al trabajo, la escuela o los comercios. “La resolución busca reordenar el tránsito y mejorar la convivencia en ese sector”, afirmó.

Zuñiga agregó que el municipio viene trabajando desde hace seis meses con empresas del sector para anticipar la implementación de la prohibición. “El diálogo permitió que la información llegue a los transportistas y evitar complicaciones”, señaló.

El cambio en la circulación se vincula con un proyecto urbano más amplio: la construcción de un parque recreativo y deportivo en el sector de Tres Arroyos y Toschi. Será uno de los desarrollos estructurales previstos por la gestión local para el 2026.

Nuevo parque recreativo y deportivo en Cipolletti

El intendente Rodrigo Buteler adelantó que el parque incluirá espacios para caminar, correr y un skatepark, entre otros usos recreativos. También recordó que avanza junto al gobierno provincial la construcción de 31 viviendas para reubicar a familias del barrio Mariano Moreno, asentadas actualmente junto a las vías.

“A partir del año que viene el sector comenzará a transformarse en uno de los parques más lindos de la ciudad, verde, ordenado y prolijo”, aseguró el jefe comunal, destacando que la intervención apunta a mejorar la calidad de vida y acompañar el crecimiento urbano.

Cipolletti transita así una etapa de reordenamiento urbano que busca responder a su expansión demográfica y económica, con medidas que combinan seguridad vial, planificación moderna y nuevos espacios públicos.