Javier Milei refuerza la estrategia por Malvinas y apura la base naval en Tierra del Fuego

El presidente, Javier Milei, instruyó a sus funcionarios para que aceleren el tratamiento de las leyes que endurecen las sanciones sobre las empresas que operen en la extracción de recursos nacionales en las Islas Malvinas.

Milei pidió acelerar las leyes para la defensa de Malvinas

El jefe de Estado ordenó que el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, ofrezcan una amplia explicación del proyecto de Ley de Soberanía Nacional a los integrantes de la Mesa Política, cuerpo que se reunió este martes por casi dos horas en la Casa de Gobierno. La iniciativa será presentada la próxima semana en el Parlamento e ingresará por la Cámara de Diputados.

La ley impulsa la prohibición, tanto para el Estado argentino como para el sector privado, de celebrar contratos con compañías infractoras, proveedores y colaboradores. También excluye a estas compañías del acceso al RIGI.

Por otra parte, habilitará el juicio en ausencia cuando corresponda, extenderá el alcance sancionatorio a otras actividades de explotación y creará el Consejo de Seguridad Nacional.

El proyecto también incluye un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima.

El debate de esta norma le servirá al Gobierno para correr el foco del tema económico, donde los resultados aún muestran claroscuros. Por otra parte, le será útil en materia política para confrontar con aquellos sectores que se opongan y emparentarlos con los intereses de Gran Bretaña.

Presti dio detalles del proyecto de la Base Naval Integrada y Polo Logístico que se desarrollará en Tierra del Fuego.

Según se informó, Quirno y Presti visitarán la provincia este viernes para realizar una recorrida por la zona donde estará ubicado el obrador, con el objetivo de acelerar la construcción de la base integrada.

Mediante una reasignación de partidas presupuestarias, la Casa Rosada destinó unos $ 6 mil millones para el inicio de las obras en 2026.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que la construcción de la base será costeada en su totalidad con fondos nacionales y negó la participación de algún otro país en la financiación.

En esa línea, precisó que Milei instruyó a Luis Caputo para que incluya la partida correspondiente en el presupuesto 2027 que será presentado la semana que viene en el Congreso.

En otro orden, la denuncia judicial que presentó Quirno, con el patrocinio del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, contra cinco empresas petroleras quedó en manos del juez federal Julián Ercolini. Asimismo, el Gobierno informó que inició otras 15 investigaciones sobre empresas con supuestas conexiones con firmas que operan en las islas.

Durante una rueda de prensa, Ravier enfatizó que las acciones y denuncias las está realizando el Estado argentino en forma unilateral y que no cuenta con ningún incentivo o guiño en particular de los Estados Unidos.

“No ha habido un acuerdo con los Estados Unidos para construir esta base naval y no ha habido un pedido del presidente Milei a Donald Trump para que revise la situación con Inglaterra; eso corresponde al presidente de los Estados Unidos”, recalcó el vocero.

En esta línea, destacó los apoyos que explicitaron algunas de las petroleras más grandes del mundo y el respaldo interno expresado por las cámaras empresarias de mayor peso en el país a las propuestas impulsadas por el gobierno nacional.

Ravier se excusó de sentar posición oficial sobre la ruta de abastecimiento marítimo que Chile aprobó entre Punta Arenas y Malvinas. Dijo que todas las acciones y sanciones impulsadas tienen como principal foco las explotaciones de los recursos naturales. La conexión de carácter comercial comenzaría a funcionar en noviembre, transportando alimentos, materiales para la construcción, gas licuado y otros productos.

En otro tramo, el portavoz volvió a rechazar la argumentación de la “autodeterminación” de los pueblos que alega el Reino Unido, dado que la población es “implantada”.

La secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, había reiterado ese argumento al presentarse en la Cámara de los Comunes.

«El Reino Unido quiere continuar manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina con respecto a un rango de intereses compartidos. Sin embargo, no debe haber duda sobre nuestro compromiso con los habitantes de las islas Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía del Reino Unido sobre las islas», subrayó en su alocución.

Dada la situación de tensión que se generó en los últimos días, el vocero presidencial puso en duda el viaje que tenía planeado Milei hacia fin de año a Inglaterra.

El encuentro de la Mesa Política en el que se trató el tema Malvinas fue encabezado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y además de Quirno y Presti participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Corresponsalía Buenos Aires