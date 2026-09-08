Murió a los 22 años Lucia Sisic, la modelo que fue Miss Austria en 2024

Murió a los 22 años Lucia Sisic, la modelo que ostentaba el título de Miss Austria desde 2024. La noticia fue confirmada por el ente que organiza la principal competición de belleza en el país europeo a través de sus redes oficiales.

“Con gran consternación y profunda tristeza hemos recibido la noticia del fallecimiento de nuestra Miss Austria 2024, Lucia Sisic”, manifestaron en una publicación de Instagram. Asimismo, la organización dedicó emotivas palabras para despedir a la joven: “La recordaremos como una joven maravillosa. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias van para su familia, amigos y todos los que estuvieron cerca de ella. Querida Lucia, siempre formarás parte de nuestra familia de Miss Austria. Descansa en paz”. El comunicado llevó la firma de la directora del certamen, Kerstin Rigger.

Sisic había nacido con una malformación en una válvula del corazón y a lo largo de su vida debió someterse a varias cirugías. Su última intervención médica se realizó en 2025. En aquella oportunidad, la modelo compartió su alivio con sus seguidores en Instagram: “Ya tengo también mi séptima operación superada y estoy encantada de poder tomarme un descanso, con suerte por varios años”.

La trayectoria de Lucia Sisic

Oriunda de Viena, la joven se consagró como Miss Vienna en un concurso realizado en Lugner City, en la capital austríaca, antes de alcanzar la corona nacional. En 2024 fue elegida Miss Austria y se mantuvo como la representante oficial debido a que el certamen no volvió a realizarse en las ediciones posteriores.

A lo largo de su carrera en el modelaje, su historia personal estuvo profundamente marcada por su afección cardíaca. Pese a los continuos procedimientos médicos, Sisic mantuvo una postura pública de superación y habló en diversas ocasiones sobre sus ganas de vivir plenamente.

En 2024, la modelo le dedicó un mensaje de agradecimiento al equipo médico que la acompañó durante años: “Gracias a los especialistas y médicos dedicados que me salvaron la vida repetidamente con sus increíbles esfuerzos, he superado muchos momentos difíciles y he podido llevar una vida plena. Sé que solo he dominado una pequeña parte de lo que aún me queda por delante. Sin embargo, estoy orgullosa de no haberme rendido, a pesar de que había muchos motivos para hacerlo”.