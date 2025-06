¿Cambia la fecha de las elecciones en Buenos Aires? Lo que dijo Axel Kicillof tras el fallo contra Cristina Kirchner

La confirmación de la condena contra Cristina Kirchner generó un fuerte cimbronazo político y las reacciones no tardaron en llegar. Uno de los primeros en pronunciarse fue el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien aseguró: “Yo todavía no me termino de acomodar a esta situación por la gravedad que tiene”. Además, no descartó cambiar la fecha de las elecciones.

El mensaje de Axel Kicillof tras la condena a Cristina Kirchner

En diálogo con Cenital, el mandatario bonaerense expresó que no está en condiciones de evaluar escenarios electorales. “No me puse a pensar y elucubrar escenarios en esta situación por lo histórico, como vergüenza nacional”, afirmó.

La defensa de Cristina Kirchner pidió arresto domiciliario sin tobillera eléctrica. (Enrique García Medina).

Las declaraciones de Kicillof se dieron en medio de versiones sobre una posible modificación del cronograma electoral en la provincia.

«Obviamente, en este momento yo te diría que las elecciones son el día que son”, señaló. Sin embargo, aclaró: “Estamos todos un poco conmovidos y shockeados por la situación”.

«Este fallo es una vergüenza»: el enojo de Axel Kicillof por el fallo de la Corte

Kicillof fue categórico al condenar la decisión de la justicia: “Yo de mi lado, te voy a decir, este fallo es una vergüenza”.

También cuestionó la reacción de ciertos sectores económicos y mediáticos: “Hoy escuchaba un tarado diciendo ‘bueno, ahora que Cristina no puede ser, van a venir los inversores’. ¿Quién va a venir a un país como pasó con Lula?”, cuestionó.

Por otra parte, fue cauto respecto al futuro del espacio político que lidera junto a la expresidenta: “Me parece que por eso empezar a hablar de hipótesis, en esta situación… Yo lo que digo es que Cristina de ninguna manera, de ninguna manera tiene que estar presa”.