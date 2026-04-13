Santilli se reunió con Weretilneck por una «agenda de trabajo común»

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este lunes con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, como parte de los encuentros que lleva adelante con mandatarios provinciales con el objetivo de «avanzar en una agenda de trabajo común».

El Gobierno difundió el encuentro que se realizó en la Casa Rosada y que según indicó la conversación «giró en torno a la agenda parlamentaria que impulsa el presidente Javier Milei».

Río Negro recibió días atrás la confirmación de que Nación dispondrá de adelantos financieros para la Provincia. Se trata de la disponibilidad de fondos de la coparticipación para sus emergencias financieras que ascenderían a 120.000 millones de pesos.

Weretilneck mantiene un buen vínculo con Santilli, con quien se reunió anteriormente en noviembre del año pasado y en enero. Ambos dirigentes se conocen de compartir espacios en el Congreso de la Nación.

Hasta el momento no trascendieron detalles del encuentro entre Santilli y Weretilneck, pero se suma a otras reuniones que el funcionario de Milei ya tuvo con gobernadores de Chubut, Corrientes, Jujuy, Mendoza, San Juan y San Luis.