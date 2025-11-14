Se levantó el secreto de sumario del caso ANDIS: revelaron chats comprometedores y sobreprecios en medicamentos

Después de más de tres meses, se levantó el secreto de sumario de la causa que investiga presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Se revelaron chats y videos que comprometen al ex director Diego Spagnuolo, quien fue echado de sus funciones tras la filtración de supuestos audios que hablaban un esquema de sobornos que involucraban al entorno de Javier Milei. Se revelaron chats y videos del exfuncionario y la Justicia lo citó a declarar.

Según informaron desde La Nación a través del dictamen, la acusación del fiscal Franco Picardi consiste en una estructura que utilizó a ANDIS como un «centro de operaciones de diversas actividades ilícitas» para obtener «amplias sumas de dinero de manera indebida» entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

El mecanismo que habrían implementado según la fiscalía implica la realización de «compulsas reducidas» donde se invitaba a un grupo de tres a cuatro proveedores. Las droguerías beneficiarias concentraron las adjudicaciones a través del direccionamiento de compulsas.

Entre las pruebas, recopilaron una serie de comunicaciones eliminadas, registros de video y la evidencia de sobreprecios en medicamentos esenciales.

En 21 casos detectados entre julio de 2024 y agosto de 2025, las droguerías Profarma S.A . y Génesis S.A. recibieron el 93.11% de las adjudicaciones por un monto superior a los $30 mil millones de pesos.

El caso de sobreprecio que más llamó la atención fue el del medicamento Macitentan 10 MG, que se adjudicó por $8.290.000 por unidad: según la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), incrementó más de 1.900% en un lapso de tres días.

La Justicia citó a indagatoria a Spagnuolo junto a otras 14 personas. Además, solicitaron la detención de Pablo Atchabahia, que fue director nacional de Acceso a los Servicios de Salud durante el macrismo (2018-2019).

La relación entre Spagnuolo y un empresario farmacéutico que destacó en la investigación

En el transcurso de la investigación detectaron imágenes de una cámara de seguridad en la que se lo ve a Spagnuolo saliendo de la casa de un operador de los laboratorios, Miguel Calvete. Allí, fuentes judiciales informaron que investigan un presunto acuerdo por la entrega de $5 millones.

“Escucháme, bueno, hablás con [Julio] Play y mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandále un fercho, ponen algún lugar disimulado, eso que me habías dicho, por un lado. Por otro lado, si te sigue rompiendo las bolas el que te mandó Carlitos Z, decile que viajás, que te lo mande por mail, que te lo mande formalmente, no te ven de pico estos, son todos puenteros estos”, revela un audio de Calvete a Spagnuolo.

En otro mensaje de voz de Cavalete a su pareja, Guadalupe Muñoz, menciona que la cifra son «cinco palos» en efectivo y en pesos argentinos. La mujer le consulta el motivo y el sujeto responde que es para «el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos».

Fuente: La Nación.

El organigrama de responsabilidades en el cobro de coimas en ANDIS

Calvete es señalado como el articulador de la organización ilícita a través de la gestión de pagos y coordinación de cobros siendo proveedor.

Además de Spagnuolo, tenía un vínculo con Daniel Garbellini, ex administrativo de ANDIS que fue echado junto con el entonces director cuando se filtraron los audios.

A la vez, Garbellini tenía contactos con Atchabahia y, según el dictamen, este le habría transferido su conocimiento para indicarle a qué droguerías había que frenarles los pagos y a cuáles incorporar al sistema SIIPFIS para garantizar las adjudicaciones.

El ex director también tenía vínculos con la droguería Génesis S.A. y al laboratorio Roche S. A. Q. E. I.

Según la Justicia, Spagnuolo era la figura institucional que supervisaba y consentía las compulsas a través de sobornos (según marcan los audios).

Mientras tanto, Garbellini fue catalogado como el principal ejecutor de las órdenes externas de Calvete y Atchabahian.

El resto de la estructura la conformaron: Roger Edgar Grant, coordinador de Gestión de Urgencias; Eduardo Nelio González, designado como Director Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas; y Lorena Di Giorno, funcionaria del área PACBI.

La investigación también involucra a un grupo de operadores externos como responsables de la manipulación técnica del sistema y el manejo de fondos ilícitos.

Por último, la novia de Calvete, Guadalupe Ariana Muñoz, fue apuntada por mover el efectivo; y también involucraron a Sergio Daniel Mastropietro y Alan Pocoví, como quienes movían las sumas de dinero obtenidas de forma ilícita con vínculos en la aviación privada.