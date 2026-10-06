Cambió el interventor del Enacom: renunció Juan Martín Ozores y el Gobierno designó a Andrés Michelazzo

El Gobierno oficializó nuevos cambios en la conducción del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) tras aceptar la renuncia de su interventor, Juan Martín Ozores. El anuncio lo realizó en el Boletín Oficial al mismo tiempo que anunció a Michelazzo como su reemplazo.

Los cambios en el Enacom

A través del Decreto 1149/2026, el Gobierno oficializó la renuncia de Juan Martín Ozores al frente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y le agradeció por los servicios prestados. En la misma norma, se designó en su reemplazo al ingeniero Andrés Michelazzo, quien asumirá con rango de secretario bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

El recambio se produce en la antesala del vencimiento formal del proceso de intervención del organismo autárquico, dispuesto por la administración de Javier Milei desde los primeros días de 2024. Cabe recordar que, mediante el Decreto 938/2025, el Ejecutivo ya había prorrogado dicho esquema hasta el 4 de enero de 2027, plazo que mantendrá su curso bajo la conducción saliente.

Antes de la publicación del decreto, Ozores había anticipado su salida a través de LinkedIn con un balance positivo de su gestión.

En su mensaje destacó la apertura a inversiones privadas y el foco puesto en la infraestructura crítica, la conectividad satelital de banda ancha y la modernización del espectro radioeléctrico.