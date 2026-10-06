Diferencias marcadas entre la Iglesia y el Gobierno de Javier Milei a un mes de la llegada del papa León XIV

La relación entre el Gobierno y la Iglesia Católica a casi un mes de la llegada del Papa León XIV no atraviesa su mejor momento. Los mensajes cruzados, el silencio y los pocos gestos que hay dan cuenta que el vínculo está por lo menos agrietado.

Las palabras del arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, parecen ir en la dirección contraria a las que emite el presidente Javier Milei.

Fuertes mensajes de Jorge García Cuerva antes de la llegada del papa León XIV

Desde Noticias Argentinas indicaron que mientras el representante eclesiástico pidió por el fin de la grieta, y cuestiona la intolerancia y los mensajes de odio, el jefe de Estado se dedicó a replicar mensajes agraviantes contra diversas figuras.

“ACOMODANDO A LA MIERDA HUMANA MAL CAGADA DE MIERDANECIO”, expresó en letras mayúsculas para referirse al periodista Luis Novaresio. Además, a Carlos Pagni lo denominó “basura” y a los comunicadores que criticaron a Flavio Bolsonaro “periomierdas”. Todo en menos de 6 horas.

Un día antes, en ocasión de la homilía de la misa celebrada en la basílica de Luján el domingo, el arzobispo porteño le pidió a la Virgen “curar los vínculos entre nosotros” porque “las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal ya supuran y parece que se está infectando el corazón del pueblo argentino”.

Fueron palabras que en la Casa Rosada cayeron mal. El medio de Buenos Aires sostuvo que en el oficialismo creen que la Iglesia juega “políticamente” y que están tratando de limar a la administración libertaria para favorecer el peronismo. Las palabras de García Cuerva, que se suman a sus dichos sobre el estado de la grieta que observará el Sumo Pontífice cuando pise la Argentina profundizaron esa creencia.

Mensajes cruzados a un mes de la llegada de León XIV

Tampoco es casual el silencio que existe en la Cancillería, que tiene a su cargo la Secretaría de Culto y Civilización, acerca de las últimas acciones del arzobispo. Tampoco fueron azarosas palabras y acciones de funcionarios, como las del asesor de la cartera económica Felipe Núñez.

El funcionario le dedicó un posteo en X al dirigente de la Iglesia: “Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”, dijo Núñez. El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, le dedicó un RT.

A este panorama, se le añaden reclamos de la Iglesia que el Poder Ejecutivo no resolvió. Uno, es el avance de una ley que avance contra la ludopatía y restrinja las apuestas online y sus mecanismos.

Otro eje es la discapacidad. Tal como se vio este lunes, se diagramó una reunión en el ministerio de Salud entre la Iglesia y representantes de la gestión Milei para abordar la problemática. Pero del lado de los referentes eclesiásticos se dejó en claro que el encuentro debe traducirse en acciones concretas. De hecho, María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), confirmó que habrá una nueva reunión y pidió sumar más referentes al espacio de diálogo.