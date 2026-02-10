Ganaron los locales en tres concursos para juzgado laboral y fiscalías de Neuquén

La relatora de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia, Flavia Cecilia García, ganó el concurso para integrar el Colegio de Jueces en lo Laboral de Neuquén y obtuvo el máximo puntaje en la entrevista con los integrantes del Consejo de la Magistratura.

Por otra parte, la asistente letrada Julieta González Schlachet será fiscal del caso en Neuquén capital, mientras que su colega Federico Cúneo ocupará el puesto en Cutral Co, luego de imponerse en los respectivos concursos.

Último año, con sorpresas

Los resultados se dieron a conocer en la primera sesión del 2026 del Consejo de la Magistratura cuya actual composición ingresa en el último año de sus cuatro años de mandato. Las dos ganadoras y el ganador son locales, y se impusieron sobre algunas concursantes de otras provincias. Sus pliegos irán a la Legislatura en busca de los votos para asumir en el cargo. Necesitan mayoría simple.

Sorpresivamente se decidió un cambio en la vicepresidencia: el consejero Conrado Lesczcynski, quien ingresó por el bloque legislativo Juntos para el Cambio, desplazó de ese lugar a Encarnación Lozano del Movimiento Popular Neuquino.

Lozano faltó a la sesión en la que se decidió que encargarle el deslucido rol de representante suplente en el Foro nacional de Consejos de la Magistratura. La titular es la abogada Andrea Paz.

Colegio de Jueces en lo Laboral

Para el juzgado laboral, Flavia García obtuvo por unanimidad 20 puntos, el máximo previsto para la entrevista personal, por lo que en el acumulado totalizó 62,30 y alcanzó un cómo primer puesto. Segundo quedó Nicolás Scagliotti (57,35), tercera Valeria Ortiz (55,61), y luego Nicolás Tadeo (54.94), Mariana Mendes (34,63), , Ana María Fernández (52,31) y Vicente Russo (50.99).

Como informó diario RÍO NEGRO, el Colegio de Jueces Laboral atraviesa un proceso de recambio generacional. Dos de los seis integrantes se jubilarán entre febrero y marzo, otros dos están en condiciones de hacerlo en el transcurso del año y el quinto se retiró en julio del 2025.

Expansión de las fiscalías

En el fuero penal hay un proceso de expansión con la cobertura de vacantes previstas en el presupuesto. Es el caso de la posición que ocupará González Schlachet, hasta ahora asistente letrada del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid en Delitos Ambientales.

También con puntaje perfecto en la entrevista personal, esta prolija funcionaria que arrastra un dejo de acento mendocino al hablar cosechó en total 58,76 puntos y se tomó revancha ante el mismo Consejo que hace dos años no la quiso designar. Jamás se conocieron públicamente las razones.

Por último, Federico Cúneo será fiscal en Cutral Co. Quedó primero con 55,01 puntos, seguido de la santafecina Jésica Lattari con 54,03.