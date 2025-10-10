Osvaldo Llancafilo: “Será decisión de Figueroa qué lugar puede ocupar uno después del 10 de diciembre”  

El diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Osvaldo Llancafilo, definió su futuro político en línea con el gobernador Rolando Figueroa y planteó la necesidad de una profunda renovación en su partido. A meses de finalizar su mandato en el Congreso, aseguró que es «parte de un proyecto político que conduce el gobernador» y que será él quien defina qué rol ocupará después del 10 de diciembre.

En diálogo con Río Negro Radio, Llancafilo se refirió a las próximas elecciones internas del MPN, que estimó deberían convocarse entre junio y julio del próximo año. «Me parece que es bueno poder oxigenar el MPN, poder pasarlo de la era analógica a la digital y darle oportunidades a nuevos cuadros políticos», afirmó.

Para el legislador, el partido debe «aggiornarse a los nuevos tiempos» y enfocarse más en políticas públicas que en disputas internas. En este sentido, destacó el valor de «muchos intendentes que están haciendo muy buenas gestiones en el interior provincial» como parte de esa renovación.

Estas definiciones se dieron en el marco de un balance de su actividad legislativa, donde criticó con dureza la reciente sesión en la que se aprobó la reforma de la Ley 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Llancafilo: «La sesión del miércoles fue un bochorno»

Llancafilo cuestionó con dureza a los principales bloques del Congreso tras la aprobación de la reforma a la Ley 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El legislador calificó la sesión del miércoles como un «bochorno» y denunció una maniobra del kirchnerismo y sus aliados para «cercenar la palabra de los bloques minoritarios y provinciales«.

En sus declaraciones, Llancafilo criticó el momento elegido para tratar la modificación, a solo 20 días de las elecciones. «¿Lo hacen por vocación de mejorar la calidad institucional o por vocación destituyente?«, se preguntó, tildando la movida de «oportunismo político». Recordó que la ley original fue sancionada en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, para darle «la herramienta al presidente para que pudiera resolver cuestiones».

«Ahora pareciera ser que les dio un ataque de republicanismo», ironizó el diputado, quien señaló que la gestión kirchnerista llegó a modificar el presupuesto nacional a través de DNU. «Son muy federales cuando son oposición, pero cuando les toca gobernar la Argentina son serviles a ese poder central», agregó.

Llancafilo contra el kirchnerismo: «Cuando ellos tienen una mayoría hacen lo que se les canta»

Llancafilo detalló que durante la sesión, los bloques de Unión por la Patria y Encuentro Federal impusieron un método de debate que solo permitía hablar a los bloques mayoritarios o a los autores de los proyectos en la mayoría de los temas tratados, excluyendo a las representaciones provinciales. «Cuando ellos tienen una mayoría circunstancial en el Congreso hacen exactamente lo mismo, lo que se les canta», sentenció.

Explicó que, por esta razón, no dio quórum al inicio de la sesión, una postura que, según anticipó, mantendrá «cada vez que utilicen un tema sensible de la sociedad para meter luego detrás cuestiones de privilegio«. Sin embargo, aclaró que sí participó y votó a favor de temas como la emergencia en ciencia y tecnología y el financiamiento del Hospital Garrahan.

«Alineado con la gestión de Rolando Figueroa»

El legislador se desmarcó de la polarización nacional. «No estoy ni de un lado ni del otro de la grieta, siempre del lado de los temas que le interesan a la sociedad«, afirmó. En este sentido, subrayó su rol como representante de Neuquén y su alineamiento con la gestión del gobernador Rolando Figueroa.

«Aquí nosotros tenemos una mirada netamente provincialista, los intereses de la provincia de Neuquén por sobre todas las cosas«, remarcó. Como ejemplos, destacó que el gobierno provincial se hizo cargo del incentivo docente que Nación eliminó y que está destinando recursos propios para pavimentar más de 600 kilómetros de rutas ante la falta de fondos nacionales.