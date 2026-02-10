Relevaron los restos de la mina de Andacollo: qué bienes podrían ir a remate tras la quiebra de Trident

Una de las fotos actuales de la mina de Andacollo que están en el expediente judicial. Foto: gentileza.

Un relevamiento realizado por un estudio de abogados en el yacimiento del Proyecto Minero de Andacollo identificó qué bienes quedaron y en qué condiciones tras la paralización de la actividad en 2020 y la quiebra decretada para Trident Southern Explorations SRL en diciembre pasado.

Las diligencias de incautación y constatación las realizó la sindicatura que participa del concurso de acreedores que abrió la empresa hace más de cinco años, cuando tenía el usufructo de la mina en el Norte Neuquino. Forma parte de los pasos a seguir previo al remate de los activos para intentar cancelar las deudas.

El informe realizado por el estudio Bianco, Celano & Asociados incluye dos visitas. La primera, el 19 de enero de 2026, se realizó en el domicilio del estudio jurídico de los apoderados de Trident en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre calle Enrique Butty.

Detallan que fueron recibidos por un abogado, quien hizo entrega de la siguiente documentación societaria y contable de la empresa: dos libros diarios, un libro de actas y un libro de inventarios y balances.

La segunda visita se realizó el 29 de enero en Andacollo, Neuquén, con la participación del geólogo de Cormine, Daniel Bussandri.

Los síndicos detallaron que se trasladaron a la sede de la empresa estatal ssita en Arroyo Atreuco N° 91, «donde se encontraban los Roberto Carabajal y Sergio Vázquez, responsables de la custodia del predio de la mina y empleados de dicha entidad».

En el lugar se constató un cuarto cerrado con indumentaria y equipos, un galpón contiguo destinado a pañol de repuestos y una máquina Caterpillar D6T ubicada sobre la vera del predio.

Información clave se perdió con la crecida del río

La sindicatura se trasladó luego a la testigoteca del yacimiento, ubicada a la vera del río Neuquén, donde se conservan los testigos provenientes de las perforaciones realizadas, junto con sus registros y documentación geológica, «constituyendo información técnica relevante del historial exploratorio del proyecto».

También verificaron la presencia de tres rodados: dos Iveco Tector A-Track, dominios AD 310 NZ y AD 310 OB; y una Ford 4000 con caja de carga, dominio AC 746 KD.

En el informe dejaron constancia de que, a raíz de una crecida del río Neuquén ocurrida a mediados del 2023, «se produjo la pérdida estimada de aproximadamente el 10% del material de testigos almacenados», tal como había publicado Diario RÍO NEGRO en junio de ese año.

Vehículos sin uso y una conservación «eficaz»

Ingresando al área de mina, la sindicatura recorrió el predio y cotejó las maquinarias existentes con el inventario realizado anteriormente, según consta en el expediente del concurso. Esto incluyó también la toma de fotografías y relevamiento de la planta de procesamiento de minerales y el laboratorio.

«Cabe destacar que de la constatación efectuada surge que la custodia y conservación del predio y de los bienes ha sido eficaz, encontrándose los mismos resguardados y con mantenimiento básico, pese al tiempo transcurrido desde la última inspección realizada por esta sindicatura», destacaron en el informe.

Por otra parte, identificaron que en la comisaría de Andacollo se encuentra secuestrada una Toyota Hilux 4×4, dominio AD 080 VW que era utilizada por el delegado Javier Montañez.

Y en el Escuadrón N° 30 de Gendarmería Nacional de Chos Malal también quedaron los rodados dominios AC 978 TK, AC 978 TL, AD 080 VT y AC 903 AX que «se encuentran a resguardo, a la intemperie, en estado general aceptable, con excepción de una unidad que no pudo ser abierta».

Esos vehículos llevan aproximadamente cinco años sin uso, indicaron, «presentando baterías descargadas».