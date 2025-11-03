Javier Milei se reunirá este lunes con su Gabinete renovado: se sumarán Diego Santilli y Manuel Adorni

El presidente Javier Milei reunirá este lunes por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada e iniciará la segunda etapa de su gestión. Será la reunión inaugural de los flamantes integrantes del equipo: Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior, en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente.

Reunión en Casa Rosada con Javier Milei y un Gabinete renovado

Fuentes de Casa Rosada detallaron que el encuentro será a las 9.30. Está previsto que también asista el resto de los funcionarios, incluido el canciller Pablo Quirno, para quien también será su primera reunión de Gabinete.

La decisión de anunciar a Santilli la tomó Milei este domingo en la Quinta de Olivos, con la idea de arrancar la semana con los principales casilleros del equipo completo, tras la salida de Catalán.

Con este nombramiento, se confirma que el asesor Santiago Caputo seguirá con ese rol dentro de Casa Rosada, sin firma de ministro, pero con influencia en distintas reparticiones gubernamentales.

En las últimas horas se había especulado con que el integrante del «triángulo de hierro» podría asumir un rol más formal dentro de la estructura libertaria, pero por el momento mantendrá su estatus.

También estarán en el encuentro los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Russo (Salud), entre otros.

Cambios en el Gabinete: salidas de Patricia Bullrich y Luis Petri

El Gabinete de Milei tendrá que volver a modificarse en breve, ya que tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como el ministro de Defensa, Luis Petri, saldrán del equipo para asumir sus bancas en el Congreso.

En el caso de Santilli y Adorni, electos diputado nacional y porteño, se descuenta que no jurarán por sus cargos para dedicarse a la gestión.

Noticias Argentinas

Manuel Adorni y Javier Milei sobre la designación de Diego Santilli

En la tarde del domingo, en su cuenta oficial de x, Adorni se refirió a la más reciente incorporación al Gabinete: “Bienvenido Diego Santilli como nuevo ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad”, sostuvo.

Santilli dijo que asume el desafió “con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción”, ya que “la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer inversiones”.

El propio presidente habló del nombramiento en su cuenta de X: «Tenemos ministro del Interior. Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. ¡VLLC (viva la libertad, carajo)! Fin», expresó.