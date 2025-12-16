Cambios en el Gobierno de Javier Milei: Andrés Vázquez es el nuevo titular de ARCA tras la renuncia de Juan Pazo

El Poder Ejecutivo Nacional formalizó la designación de Andrés Edgardo Vázquez como nuevo Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que tiene a su cargo la recaudación de impuestos nacionales y el control aduanero.

Vázquez asumirá el cargo a partir del próximo jueves 18 de diciembre, reemplazando a Juan Alberto Pazo, según se publicó hoy mediante el Decreto 890/2025 en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, implica un importante ascenso interno.

Luis Caputo, por su parte, compartió en redes sociales sus felicitaciones para Vázquez.

Quiero anunciar que Andrés Vázquez será el nuevo titular de ARCA.

Andrés ya es parte hoy del equipo de ARCA, desempeñándose como titular de la DGI, donde está realizando una gran gestión.

Le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 16, 2025

Qué dijo el Gobierno sobre los cambios en ARCA

El cambio en la Dirección Ejecutiva de ARCA tiene como objetivo primordial garantizar la continuidad institucional del organismo en sus funciones de recaudación impositiva, fiscalización y control aduanero a nivel nacional.

ARCA es el ente autárquico del Ministerio de Economía que se encarga de estas tareas. El Director General de la DGI, Vázquez, quien ocupaba el cargo desde la creación de ARCA (en reemplazo de la ex AFIP), ha sido reemplazado.

Este recambio se da justo al cierre del año fiscal y previo a las fiestas de fin de año, un periodo de alta actividad tanto para el comercio exterior como en materia impositiva.