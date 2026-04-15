Cambios en el Ministerio de Justicia: quién es el nuevo subsecretario de Derechos Humanos

El Gobierno nacional oficializó la designación de Leonardo Fabián Szuchet como subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. La medida se formalizó a través del decreto 249/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se enmarca en la reestructuración del área impulsada por la actual gestión.

Según publicó Infobae, la designación responde a una decisión adoptada previamente y se formalizó bajo el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional. El documento lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro Juan Bautista Mahiques.

Reestructuración en Derechos Humanos y cambios en el Ministerio de Justicia

El decreto instruyó la comunicación y registro ante la Dirección Nacional del Registro Oficial, lo que dejó formalizada la incorporación de Szuchet dentro de la estructura del Ministerio de Justicia. La medida se inscribe en una serie de cambios en áreas estratégicas.

La salida de Joaquín Mogaburu fue uno de los movimientos centrales en la reorganización. El funcionario había asumido el cargo por su cercanía con Sebastián Amerio, en la gestión encabezada por Mariano Cúneo Libarona.

Quién es Leonardo Szuchet, un perfil alineado a la «memoria completa»

Szuchet es abogado penalista y vicepresidente del Consejo Argentino para el Desarrollo y los Derechos Humanos. También fue jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos durante la presidencia de Mauricio Macri.

Entre 2011 y 2015 se desempeñó en la Dirección de Atención a las Víctimas en la Ciudad de Buenos Aires, donde intervino en casos de alto impacto como la tragedia de Once.

El funcionario se alinea con la política de “memoria completa” promovida por el Gobierno nacional respecto a la última dictadura militar en la Argentina. Su designación responde a la confianza del ministro Mahiques, con quien compartió equipos durante la gestión de Cambiemos.

El decreto también aceptó la renuncia de Juan Cruz Montero como subsecretario de Gestión Administrativa y director ejecutivo de la Oficina de Bienes Recuperados. En el documento se agradeció “sus servicios prestados en dichos cargos”.

Además, el Ministerio designó a Jimena Belén Capece al frente de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, tras la salida de Tristán Arturo Corradini. La dependencia tiene a cargo la implementación de políticas públicas para garantizar el acceso a derechos en todo el país.