Candidato a gobernador pidió terminar con el «curro» de Salud y «privatizar» las rutas de Río Negro

El actual intendente de Campo Grande y candidato a gobernador por Primero Río Negro, Ariel Rivero, pidió terminar con el «curro» de la Salud y aseguró que las rutas deben ser privatizadas para mejorar el tránsito en el territorio provincial. También fue duro con la conducción del Partido Justicialista -que lo tuvo durante varios años como uno de sus protagonista- y dijo que «no tienen dignidad» para armar una propuesta seria.

Tras su alianza con el partido que preside Javier Milei (Libertad Avanza) el exdirigente justicialista abrió el abanico de criticas a los principales referentes de distintos partidos políticos y le solicitó al electorado una oportunidad para trasladar su modelo de municipio a la provincia de Río Negro.

«Yo me fui del peronismo en 2018 y creo que todo lo que dije en aquel momento se ha hecho realidad en Río Negro. El partido está totalmente desarticulado, no tiene expectativa, ni siquiera tiene un proyecto. Armé un partido que se llama Primero Río Negro, y a principio de año empezaremos a tomar contacto con la gente de Milei, en febrero precisamente», dijo al programa Ya es Tiempo que se emite por RN Radio.

En otro tramo de la entrevista radial también apuntó contra el sorismo y sostuvo que al igual que en el 2019 no tienen «ni siquiera la dignidad de armar una propuesta para Río Negro». «Hoy me parece que deberían tener dignidad y no entregarle el partido al gobierno (JSRN)», subrayó.

Contra Weretilneck

Rivero también apuntó al candidato (no oficializado) de JSRN, el actual senador Alberto Weretilneck. «Creo que hay que cambiar. Si hacemos más de lo mismo el resultado va a ser el mismo. Bueno, ese resultado representa Alberto Weretilnek, que ha sido el que ha levantado permanentemente las políticas que ha implementado el Kirchnerismo en el Congreso», sostuvo.

Y en esta línea agregó que su tarea en el Congreso de la Nación estuvo centrada en conseguir obras o plata para pagar los sueldos. «Eso se tiene que terminar en Río Negro. Nosotros tenemos que ser independientemente económicos para hacer valer lo que genera Río Negro y no ir a levantar la mano a cambio de terminar obras, que ni siquiera nos dan», sostuvo y señaló -como ejemplo- que Campo Grande es una localidad que está en el circuito de Vaca Muerta y que en todos estos años ni siquiera lograron que les construyan una planta potabilizadora de agua.

Cómo hacen para ganarle a JSRN

El intendente dijo que la gente «está cansada» de lo mismo, en referencia al partido gobernante. «Sino fijémonos lo que pasa en Salud ¿Cuándo vamos a financiar los hospitales públicos? cuándo vamos a tener aparatología y profesionales para no ir a lo privado? ¿Cuándo se va a terminar este curro? Vamos a potenciar los hospitales públicos para que la gente pueda ir a hacerse los estudios correspondientes y no solamente que tengamos que trabajar los privados», aclaró.

Y fue en ese momento que el periodista le pidió que aclarara cuáles eran y quienes protagonizaban esos «curros». «Hay que fijarse ¿por qué tenemos que llevar al 70% de la gente a los lugares privados», explicó el dirigente sin dar demasiadas explicaciones sobre cuáles eran los negocios irregulares que estaba denunciando.

También pidió privatizar las rutas para que pueda haber un tránsito más fluido. «En las rutas provinciales, por ejemplo, la 69, la de producción de vino, del turismo. La última vez que se hicieron arreglos fue el 2007, por ahí pasa toda la logística que necesita Vaca Muerta. Tenemos una ruta deteriorada totalmente ¿Por qué no la privatizamos? ¿Por qué no ponemos a un inversor que haga doble vía y la concesionamos?, se preguntó el exlegislador de Río Negro.

Ya sobre el final de la nota pidió «tener fe«. «Tengan esperanza y hay que tener coraje. La representación de ese coraje y la valentía están en este proyecto de cambio», sentenció Rivero.

Escuchá a Ariel Rivero, candidato a gobernador por Primero Río Negro, en «Ya es tiempo» por RÍO NEGRO RADIO:

