Capozzi votó en Bariloche: “Piensen mucho el voto, elijan qué país queremos”

El candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Sergio Capozzi, hizo un llamado a la afluencia masiva a las urnas hoy y pidió desde Bariloche que la ciudadanía “piense mucho el voto, elijan qué país queremos”.

El dirigente votó en la Escuela Primaria 44 de la zona del kilómetro 20 de la avenida Bustillo. Allí, llegó pasadas las 9:30 con dos docenas de medialunas -como es tradición entre los candidatos de la fuerza- para fiscales y prensa, y se refirió a la importancia de estas elecciones nacionales por los 40 años de Democracia y por el desafío a futuro del país.

“Le pido a la gente que venga a votar masivamente, que reflexione, que esto es un cambio fundamental para nuestra república, no son elecciones como las anteriores, tenemos muchas opciones, cinco candidatos y no es un partido de fútbol, no es decir ‘si estoy peleado con alguien no me gusta’, por favor piensen mucho el voto, elijan que país queremos y masivamente a votar”, afirmó Capozzi a la prensa previo a emitir su voto.

El candidato a diputado nacional fue el más votado en las PASO y se quedó con la postulación en la boleta que lidera Patricia Bullrich a nivel nacional y dijo que si es electo diputado “saben dónde vivo, que me vengan a tocar el timbre, que me exijan y que yo no pierda de vista cuál es mi función representar al pueblo”.

Capozzi, que hace 12 años milita en política, según indicó, dijo que “hay un antes y un después de las PASO, en lo que hace a nuestro espacio político de grandeza, reconocer al otro, sumarse” y valoró el compromiso de la militancia.

Indicó que en la campaña dio ocho vueltas a la provincia de Río Negro, recorrió 20.000 kilómetros, y observó que “la provincia está muy mal, mal en salud, en seguridad, en educación”.

Señaló que si bien estas elecciones no están directamente vinculadas a la órbita provincial, a partir de diciembre habrá 13 legisladores de Juntos por el Cambio en Río Negro con un “trabajo arduo porque hay que mejorar esto de una vez”.

Capozzi esperará los resultados en un hotel de la costanera de Bariloche, al igual que en las PASO.

Escuchá a Sergio Capozzi en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).