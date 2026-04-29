Los carteles de un diputado sobre Manuel Adorni que enfurecieron a Javier Milei y a los libertarios

El diputado nacional de Unión por la Patria Aldo Leiva logró enfurecer al presidente Javier Milei y a sus pares libertarios cuando en medio del informe de gestión del jefe de Gabinete mostró dos carteles con consignas alusivas al escándalo por el crecimiento patrimonial y los viajes del lujo de Manuel Adorni.

Un diputado desató la furia libertaria en pleno informe de gestión

“Preguntas simples!! Las propiedades? Los viajes? Los números? Libra?”, rezaba el cartel que el chaqueño peronista le enrostró a Adorni a centímetros de distancia del estrado donde el funcionario pronunció su discurso introductorio.

A raíz de la situación, se levantaron disparados de sus bancas Nicolás Mayoraz y Lilia Lemoine a los gritos, y lograron que Leiva se alejara de Adorni.

Pero no contaban con que el veterano de Malvinas sacaría de la galera una segunda pancarta, que enarboló en alto con los ojos clavados en Milei.

“Todo muy claro… menos las explicaciones”, decía este segundo cartel, mientras con la mano libre le hacía el gesto del 3% a Karina Milei.

Leiva fue abucheado por toda la parcialidad libertaria, que para taparlo entonó el remanido grito de guerra en alabanza a Milei: ¡Presidente, presidente!».

NA