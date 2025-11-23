Carlos Presti, nuevo ministro de Defensa, aseguró que las Fuerzas Armadas deben estar a la altura del «rol protagónico» del país

El jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Presti, fue designado como nuevo ministro de Defensa, ocasión en la que remarcó que las Fuerzas Armadas «tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del Presidente Milei».

Tras ser nombrado en el cargo, el flamante ministro utilizó sus redes sociales para agradecer al mandatario y a su predecesor. «Gracias Presidente Javier Milei por elegirme para este nuevo desafío y gracias Ministro Luis Petri por la confianza en estos dos años», expresó Presti en su mensaje, donde también reiteró su visión sobre el papel de las instituciones militares en el contexto internacional.

Gracias Presidente @JMilei por elegirme para este nuevo desafío y gracias Ministro @luispetri por la confianza en estos dos años.



Las Fuerzas Armadas tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del Presidente Milei. https://t.co/3hPUBOrqHi — TG Carlos Presti (@TGCarlosPresti) November 22, 2025

Quiénes son Alejandra Monteoliva y Carlos Presti, los nuevos integrantes del Gabinete de Javier Milei

El Gobierno anunció este sábado quiénes serán los reemplazantes de Patricia Bullrich y Luis Petri en las carteras de Seguridad y Defensa. Alejandra Monteoliva y el teniente general Carlos Alberto Presti ocuparán su lugar cuando los actuales titulares asuman sus respectivas bancas en el Congreso Nacional el próximo 10 de diciembre.

A partir de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, Javier Milei le agradeció a Bullrich y Petri por sus servicios y acotó que iniciarán una nueva etapa «impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados».