El Gobierno anunció los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri: quiénes asumirán en Seguridad y Defensa

El Gobierno anunció este sábado quiénes serán los reemplazantes de Patricia Bullrich y Luis Petri en las carteras de Seguridad y Defensa. Ambos funcionarios dejarán su cargo para asumir sus respectivas bancas en el Congreso Nacional el próximo 10 de diciembre.

A partir de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, Javier Milei le agradeció a Bullrich y Petri por sus servicios y acotó que iniciarán una nueva etapa «impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados».

En este sentido, informaron que la actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva ministra de Seguridad Nacional.

Patricia Bullrich junto a Alejandra Monteoliva.

«Ha sido una pieza fundamental de la ‘Doctrina Bullrich’, que establece como prioridad la lucha frontal contra el nnarcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina», indicaron.

Por otra parte, el actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti, dejará su cargo para asumir como titular del ministerio de Defensa.

En el texto señalaron que «por primera vez desde el regreso de la democracia», una persona con «intachable carrera militar» estará al frente de la cartera a cargo de la defensa nacional y sus fuerzas armadas.

Javier Milei junto al teniente general Carlos Alberto Presti.

El Ejecutivo indicó que esto implica la inauguración de «una tradición» y solicitó que se mantenga al resto de la dirigencia política: «Dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados«.

El mensaje de Bullrich a Monteoliva, nueva ministra de Seguridad

A través de sus redes sociales, Patricia Bullrich le dedicó una publicación a Alejandra Monteoliva, quien asumirá su rol frente al ministerio de Seguridad.

“Estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una solidez que marcaron una enorme diferencia. Te vi esforzarte, crecer y construir experiencia”, sentenció Bullrich y agregó que esta nueva etapa la va encarar «con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad».

Asimismo, le agradeció a Javier Milei por la confianza en Monteoliva y resaltó su banca a la «única doctrina que ordenó» a la Argentina: «Mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia: el que las hace, las paga».

«Se proyecta hacia el futuro con más firmeza y más convicción para todos los argentinos de bien. Este es el rumbo que el país necesita. Somos un equipo firme y unido, y mientras estemos nosotros, la Argentina va a seguir transitando el camino de la seguridad y el orden”, concluyó.