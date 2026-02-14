Caso $LIBRA: a un año del colapso, más de US$ 100 millones siguen sin aparecer

A un año del lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA, más de US$ 100 millones aportados por inversores de distintos países continúan sin destino conocido. El proyecto tuvo respaldo público del Presidente Javier Milei en la red social X y derivó en denuncias, demandas y una investigación judicial en curso.

En las horas posteriores al derrumbe, el creador de $LIBRA, Hayden Davis, afirmó que tenía los fondos y que pertenecían “a la Argentina”. Dijo además que los devolvería cuando el Gobierno se lo ordenara. Meses después anunció un fideicomiso, pero el dinero no apareció y se dispersó en billeteras virtuales, según reconstrucciones posteriores.

Criptomoneda $LIBRA: una investigación judicial abierta

De acuerdo con una investigación publicada por LA NACION, Davis permanece en Estados Unidos y enfrenta una demanda colectiva que tuvo reveses judiciales. En la Argentina, la causa se tramita en tribunales federales, con foco en los movimientos financieros y los contactos políticos.

El expediente avanza en Comodoro Py y está a cargo del fiscal Eduardo Taiano. La pesquisa recibió cuestionamientos por su ritmo y por decisiones procesales, mientras se analizan transferencias, acuerdos preliminares y accesos oficiales previos al lanzamiento.

El Presidente promocionó el token en X durante el lanzamiento. (Foto: gentileza)

Durante 2024, Davis ingresó a la Casa Rosada con autorización de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei y operó junto a los empresasrios ligados a Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. En ese período se organizaron eventos, se firmaron cartas de intención y se discutió la monetización de la imagen presidencial.

Antes y después de reuniones oficiales, se registraron transferencias por millones de dólares en criptoactivos. Tras un encuentro, celebraron que Milei “les firmó todo”, según mensajes citados en la investigación. También se documentaron giros a billeteras vinculadas a intermediarios y la apertura de cajas de seguridad.

Rug pull de $LIBRA, transferencias cripto y retiro de liquidez

El 14 de febrero de 2025 se lanzó $LIBRA desde Estados Unidos. El código fue difundido por el Presidente Milei y el valor llegó a US$ 4.000 millones, hasta que se ejecutó un vaciamiento coordinado conocido como “rug pull”. Davis sostuvo luego que tenía US$ 100 millones “de la Argentina”.

En los días siguientes hubo nuevos movimientos de fondos, compras para simular pérdidas y contactos oficiales para coordinar estrategias. Milei dio una entrevista a TN y comparó la operatoria con una apuesta: “Si perdés plata, ¿cuál es el reclamo?”. La investigación continúa abierta y sigue el rastro del dinero.