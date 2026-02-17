Javier Milei viaja a Estados Unidos para participar del Consejo de la Paz de Trump mientras se discute la reforma laboral

El presidente Javier Milei tiene programado un nuevo viaje a Estados Unidos esta semana y se dará justo cuando en la Cámara de Diputados se trate la reforma laboral. Su agenda en el país norteamericano tiene como eje participar del foro internacional convocado por Donald Trump en Washington.

Javier Milei regresa a Estados Unidos

El viaje de Javier Milei iniciará el miércoles. Será el primero de dos giras previstas a ese país en menos de un mes, en una agenda que combina política exterior, alineamiento estratégico y la búsqueda de inversiones.

Según lo adelantado por el Gobierno, el jueves el libertario participará del primer encuentro del denominado Consejo de la Paz. Del foro participarán otros presidentes alineados con la Casa Blanca.

Fuentes oficiales informaron a La Nación que el vuelo saldrá el miércoles al mediodía y el mandatario estará acompañado, en principio, por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Su regreso a Argentina está previsto para el viernes 20 por lo que el presidente no estará presente en el país cuando la reforma laboral sea debatido en la Cámara baja ni cuando se desarrolle el paro general que anunció la CGT.

El presidente estadounidense, Donald Trump, realizó un efusivo posteo en sus redes sociales para confirmar la finalidad del foro de esta semana y resaltó: «El Consejo de la Paz demostrará ser el organismo internacional más trascendental de la historia, y es un honor para mí servir como su presidente». A su vez informó que la confluencia de presidentes que encabeza ya recaudó US$5000 millones para la reconstrucción de la franja de Gaza.

Los próximos viajes en la agenda de Javier Milei

Tras un breve paso por Buenos Aires, Milei regresará a EE.UU. para completar dos escalas decisivas.

El 7 de marzo irá a Miami donde participará de una cumbre presidencial para bloquear la injerencia de China en infraestructura y minerales estratégicos de América Latina.

El 10 de marzo viajará a Nueva York. Allí se convertirá en el orador central en el «Argentina Week». Milei hablará ante CEOs de la talla de Jamie Dimon (JPMorgan) para captar inversiones masivas, bajo la premisa de que el país ya genera «respeto» en los mercados.