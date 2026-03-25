Caso $LIBRA: los peritajes a Mauricio Novelli confirmaron la venta de «acceso» directo a Javier Milei

La Justicia Federal investiga un presunto esquema de lobby y tráfico de influencias vinculado al operador Mauricio Novelli. Según el peritaje realizado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) sobre su teléfono celular, se hallaron documentos y borradores de contratos que ofrecían acceso directo al presidente Javier Milei y a la secretaria general, Karina Milei, con pagos estipulados en criptomonedas.

En el dispositivo se detectó una carpeta titulada “Javier Milei – Milei – Presidente», la cual contenía acuerdos donde Novelli se posicionaba como el nexo para inversiones del sector Web3 en Argentina.

Estructura de servicios y contratos internacionales

El Ministerio Público Fiscal analiza un acuerdo entre Novelli y la firma Kelsier Holdings Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas. El documento establecía a Novelli como socio para canalizar inversiones tecnológicas en el país, según lo publicado por La Nación.

El material probatorio describe una escala de servicios que incluía:

Facilitación de contactos con el entorno presidencial.

Gestión de reuniones privadas individuales con el mandatario nacional.

con el mandatario nacional. Intervención en el diseño de marcos regulatorios para intereses privados.

El caso Cube Exchange y la «Carta de Intención»

La investigación en la causa $LIBRA señala que Novelli habría intermediado para que la fintech Cube Exchange obtuviera una «Carta de Intención» (LOI) firmada por el Presidente. Los archivos recuperados indican que, a cambio de inversiones, la empresa solicitaba:

Reducción del impuesto a las Ganancias al 10% por diez años. Plazos de 60 días para aprobaciones regulatorias. Gestiones directas ante el BCRA, la CNV y la UIF.

Por estas tareas, los borradores estipulaban pagos de hasta US$ 1.550.000, más un porcentaje de facturación. Los peritajes detectaron movimientos de fondos hacia billeteras virtuales vinculadas a Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, quien participaba en congresos internacionales como «Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia».

Los indicios en el teléfono de Novelli muestran que diversas condiciones negociadas se habrían concretado, como el acceso de empresarios a reuniones privadas y fotografías con el Presidente durante el Tech Forum.

La justicia detectó una transferencia de US$ 150.000 a una billetera virtual denominada “Cube Latam”, creada un día después de la redacción de un borrador contractual clave. El expediente también menciona proyectos para el lanzamiento de una “Moneda de Libertad” y la propuesta de designar asesores externos en el esquema estatal.

Con información de La Nación.