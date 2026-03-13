El Gobierno de Javier Milei oficializó el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios
La medida entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, a partir de este viernes 13 de marzo 2026, con excepción de lo dispuesto en el “Reglamento para la Gestión y Rendición de Subsidios del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios”. Los detalles.
El Gobierno de Javier Milei oficializó el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios, bajo la Resolución 224/2026, el cual tiene como objetivo ejercer un control más efectivo sobre el cumplimiento de los estándares de seguridad, equipamiento y funcionamiento dentro del sistema.
Las autoridades del Poder Ejecutivo nacional informaron que este registro estará a cargo la Dirección de Bomberos Voluntarios, dependiente de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad, y entrará en vigencia a partir de este viernes 13 de marzo 2026.
El objetivo del Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios es garantizar una administración más eficiente y controlada de los fondos asignados a los bomberos voluntarios; a su vez se buscará fortalecer el rol del Estado en el seguimiento y la fiscalización del sistema.
Dentro de sus normas, la resolución también contempla la homologación de herramientas digitales, como el Módulo de Rendiciones Web, para fomentar la transparencia y la trazabilidad en el uso de los recursos públicos.
Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios: los objetivos y demandas de la resolución
- Recibir y tramitar las solicitudes de reconocimiento de entidades de Bomberos Voluntarios en el marco de la Ley Nº 25.054, realizar el análisis técnico-programático respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución y elevar el proyecto de reconocimiento o rechazo.
- Registrar a las entidades de Bomberos Voluntarios que sean reconocidas de conformidad con la Ley Nº 25.054.
- Asesorar y brindar información de carácter técnico, administrativo y procedimental a las entidades de Bomberos Voluntarios sobre la implementación de la Ley Nº 25.054, la Resolución del entonces MINISTERIO DE SEGURIDAD Nº 78/2023, la presente resolución y demás normas modificatorias y/o complementarias.
- Efectuar, en caso de considerarlo necesario, controles de verificación previos al reconocimiento, a la exclusión del beneficio, a la suspensión o a la revocación registral, y llevar adelante fiscalizaciones periódicas sobre las entidades.
- Emitir los certificados que acrediten el reconocimiento y la inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios.
- Intervenir en el procedimiento de rendición de cuentas mediante el análisis técnico-programático de la documentación presentada y dar intervención a las áreas del Ministerio de Seguridad Nacional con competencia.
- Adoptar medidas preventivas y proponer la pérdida del reconocimiento a las entidades que incumplan lo dispuesto en la presente resolución.
- Realizar las actualizaciones y/o modificaciones que resulten necesarias en la plataforma TAD.
- Llevar adelante las acciones tendientes a la implementación de la presente resolución, así como dictar las instrucciones complementarias y/o aclaratorias que resulten pertinentes para su instrumentación, en el marco de las competencias establecidas por el Decreto Nº233/2025.
Con la Resolución oficial, la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios deberá instruirse a efectuar las adecuaciones de forma necesaria en el Módulo de Rendiciones Web del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar