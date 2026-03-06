Catriel expresó su preocupación por la reducción de regalías petroleras

La intendenta Daniela Salzotto encabezó en las últimas horas una reunión informativa abierta a la comunidad para explicar el nuevo esquema propuesto por el gobierno provincial.

Este viernes se realizó en Catriel una convocatoria abierta a vecinos y vecinas, autoridades del Concejo Deliberante, referentes sindicales, representantes de partidos políticos, juntas vecinales, gremios, iglesias y distintos sectores de la comunidad. El objetivo fue informar sobre el nuevo sistema de distribución de regalías petroleras que impulsa el gobierno de Río Negro.

La intendenta Daniela Salzotto explicó a su comunidad el nuevo esquema propuesto por el gobierno provincial, este viernes.

Durante el encuentro se expuso a la ciudadanía la presentación realizada por la Secretaría de Energía de la provincia ante los intendentes de los municipios productores, con el fin de explicar los criterios del nuevo índice de distribución.

Según lo planteado, la nueva fórmula se basa en tres variables principales: la producción acumulada del año anterior, la incidencia de la producción por cercanía —considerando en el caso de Catriel un radio de 100 kilómetros desde la plaza principal— y la cantidad de pozos dentro del ejido municipal. Desde el gobierno local señalaron que estos criterios, pasibles de ser cuestionados desde lo técnico, implicarían una reducción superior al 30% de los recursos que actualmente percibe la ciudad.

Ruben Piris, asesor contable del municipio de Catriel, explica el funcionamiento de la Ley Nº 1946.

El asesor contable de la Municipalidad, el contador Rubén Piris, explicó el contexto histórico y el funcionamiento de la Ley Nº 1946, así como sus modificaciones parciales a lo largo del tiempo.

En ese marco, la Intendenta Daniela Salzotto remarcó que Catriel “nació, creció y se desarrolló al calor de la industria petrolera” y sostuvo que el debate sobre las regalías “no se trata solamente de números, sino del presente y el futuro de la comunidad”.

Además agregó: “Catriel ha sido históricamente una ciudad productora, que aporta energía para la provincia y el país. Ese aporte debe ser reconocido con criterios de equidad y de federalismo real”.

La jefa comunal también señaló que, de haberse abierto instancias de diálogo previas con los intendentes de las ciudades productoras, el escenario podría haber sido distinto. “Si me hubieran convocado antes de la reunión con todos los intendentes y se hubieran presentado las propuestas para debatir, el panorama habría sido otro”, afirmó; aunque reiteró su predisposición al diálogo institucional. No obstante, advirtió que, de ser necesario, el municipio evaluará avanzar por vías administrativas o judiciales.

Durante la convocatoria también se expresaron vecinos de la ciudad, quienes manifestaron su preocupación por el impacto que la reducción de regalías podría tener en el desarrollo local.

Asimismo, se recordó que Catriel ya resignó en el pasado parte de su participación para acompañar a otros municipios. En ese sentido, la ex-intendenta María Rosa Iémolo recordó que durante su gestión la ciudad cedió un 20% al aprobarse la Ley Nº 1946 como gesto de solidaridad con otras localidades.

El publicó presente acompañó las más de dos horas de duración que tuvo el encuentro y al finalizar firmó un acta de compromiso, mediante la cual los distintos sectores presentes expresaron su acompañamiento a la gestión municipal y respaldaron las acciones que se impulsen para defender la actual participación del 60% de las regalías que percibe la ciudad.