Catriel renovó su flota automotriz: nueva maquinaria y vehículos por $750 millones

La Municipalidad de Catriel presentó nueva maquinaria y vehículos, adquiridos con recursos municipales y a través de una operatoria de leasing, en el marco de un plan de renovación destinado a reforzar los servicios públicos. Parte de la flota ya está operativa y forma parte de una estrategia de modernización que el Ejecutivo busca sostener durante toda la gestión.

Entre las unidades incorporadas incluyen un minibús Mercedes Benz Sprinter, un camión volcador Iveco con hidrogrúa y una Toyota Hilux 4×2 destinada al área de Medio Ambiente.

En los próximos días se sumarán una pick-up con hidroelevadora, un camión regador con tanque atmosférico y otra pick-up doble cabina. Resta también la llegada de un camión Iveco con tanque bomba de vacío, previsto para tareas de saneamiento y mantenimiento urbano.

La intendenta Daniela Salzotto destacó que la inversión apunta a “modernizar el Estado municipal” y fortalecer la capacidad operativa de las áreas que brindan servicios esenciales.

Nuevos vehículos y maquinarias para Catriel

Los nuevos vehículos y maquinarias destinados a renovar la flota municipal fueron adquiridos mediante una operación de leasing con el Banco Patagonia por $750 millones, autorizada por ordenanza y financiada a tres años.

El municipio remarcó en la ordenanza que la garantía del leasing se respalda con recursos de la coparticipación provincial establecidos por la Ley 1.946 y sus modificatorias.

Los fundamentos de la medida señalan que la renovación de maquinaria es fundamental para mejorar servicios como la recolección de residuos, el alumbrado, el transporte institucional y las acciones vinculadas a sostenibilidad ambiental.

«Esta inversión no es solo la incorporación de vehículos, es un paso firme en la modernización del Estado municipal, una decisión estratégica para fortalecer los servicios públicos y seguir construyendo una ciudad más organizada, eficiente y preparada para los desafíos que tenemos por delante«, afirmó la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto.