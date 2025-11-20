Causa Cuadernos | Se realiza la tercera audiencia este jueves: hubo un mensaje de Cristina Kirchner en la previa

El juicio por los Cuadernos de las Coimas inició este jueves su tercera audiencia, en la que vuelve a tener a Cristina Kirchner, ex funcionarios nacionales y empresarios acusados por corrupción. Antes del inicio, la expresidenta sostuvo que hay «barbaridades, mentiras y falsificaciones».

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner presente junto a su abogado

La nueva audiencia se hace luego de que el Tribunal Oral Federal 7 definiera agregar una audiencia semanal más y se esperaban más definiciones con respecto a la presencialidad o no del juicio.

Cristina Kirchner esta conectada desde San José 1111, junto a su abogado Carlos Beraldi.

Causa Cuadernos: el mensaje de Cristina Kirchner antes de la audiencia

La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a fustigar contra el juicio de los Cuadernos de las Coimas al sostener que en la Argentina no “hay Estado de derecho”, según expresó en su cuenta oficial de X, antes de una nueva audiencia.

“Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto… una por una. Es como esas series malas en las que ya sabés el final desde el primer capítulo, pero igual te sorprende lo burdo del guion”, inició la ex mandataria.

Para Cristina Kirchner, las pericias oficiales sobre los cuadernos “confirmaron que los Cuadernos” no fueron escritos, sino que “fueron fabricados”.

“La semana pasada el Juez Federal Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo (quien entregó los cuadernos), por haber adulterado y reescrito los famosos cuadernos que, como siempre dijimos, son truchos”, agregó.

Y siguió: “Bacigalupo, según la “versión oficial” del diario La Nación, fue el que le entregó los famosos cuadernos al periodista empleado de ese medio, Diego Cabot… quien luego se los llevó directamente a Stornelli. ¡Un escándalo!”. “Dejando de lado las extorsiones, amenazas y torturas perpetradas por Stornelli y Bonadío… ¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura?”, se preguntó Cristina Kirchner.

Noticias Argentinas y Clarín