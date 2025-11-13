Con la presencia de Cristina Kirchner y Julio De Vido se realiza una nueva audiencia por la causa Cuadernos

La segunda audiencia por el juicio a la Causa Cuadernos inició este jueves pasadas las 9.30 con la presencia de la ex presidenta Cristina Kirchner, el ministro de Planificación Federal Julio De Vido y empresarios. Hay 89 imputados.

Causa Cuadernos: juicio con dos audiencias por semana

El juicio tendrá dos audiencias por semana, según especificó el Tribunal Oral Federal Nro. 7 (TOF 7). A la audiencia de los jueves, se le sumará el día martes. Esta situación es el resultado del cuestionamiento público para que se dé con celeridad; paralelamente, y a pesar de haber cedido a incrementar dos días de audiencias por semana, el TOF 7 informó que se encontraba “colapsado”.

Según comunicaron, en los últimos 90 días ingresaron “29 nuevos expedientes”, lo que colaboró con el colapso operativo del Tribunal y, debido a ello, solicitó a la Cámara Federal de Casación Penal que se lo dejara afuera del sorteo para encarar las declaraciones en nuevas causas. Sin embargo, ese pedido que fue rechazado y deberá continuar con sus tareas habituales.

Las indagatorias se llevarán a cabo en la sala de planta baja del Palacio de Justicia (Talcahuano 550) en la que estarán presentes el acusado, su defensa, los jueces, la fiscalía, la querella, el resto de las partes y el público. Como el sistema es bimodal, los otros actores estarán conectados por videollamada, a través de la plataforma digital Zoom.

En esta causa hay 86 imputados, la mayoría de ellos empresarios acusados de pagar las coimas (situación caratulada como “cohecho activo”) y alrededor de cien de abogados representantes.

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner aseguró que hubo «extorsionados»

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció hoy que algunos de los imputados arrepentidos en la causa de los denominados “Cuadernos” fueron “extorsionados” y “torturados”, y apuntó directamente contra el fiscal Carlos Stornelli, a quien acusó de haber actuado con métodos de persecución política propios de las dictaduras.

“Ya lo habíamos dicho: en esta opereta judicial de los Cuadernos truchos, a los llamados ‘arrepentidos’ habría que llamarlos ‘extorsionados’”, sostuvo la ex mandataria en un extenso posteo publicado en sus redes sociales, donde remarcó que, según testimonios conocidos recientemente, algunos detenidos fueron sometidos a lo que definió como “tortura blanca”.

Noticias Argentinas