El riego país cayó al nivel más bajo en nueve meses y se acercó a los 600 puntos básicos

El riesgo país de Argentina sigue con su descenso. Esto acrecienta las expectativas de acceso al financiamiento internacional. El índice retrocedió a 621 puntos básicos, alcanzando el nivel más bajo en diez meses. Esto fue impulsado en gran medida por la recuperación de los bonos soberanos luego del triunfo del Gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.

Riesgo país: qué debería darse para que vuelva el acceso al crédito externo

Según indicó el medio Infobae, diversas fuentes indicaron que el riego país debería mantenerse por debajo de los 500 puntos de forma sostenida para que Argentina pueda recuperar el acceso al crédito externo a tasas competitivas. Algo que viene cerrado desde 2018.

Antes de las elecciones que hubo de medio término, el índice elaborado por JP Morgan estaba por encima de los 1000 puntos básicos y ahora está cercano a los 600. El medio de Buenos Aires marcó que los títulos públicos argentinos tuvieron el miércoles alzas de hasta 3,5% en el GD46D. Esto volvió a generar una nueva baja del indicador que disminuyó 34 puntos. Con esa cifra quedó a 61 unidades de los 560 puntos básicos que hubo en enero de 2025, el punto más bajo registrado durante el Gobierno de Javier Milei.

La baja vino propiciada por varios factores. Entre ellos el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones y las proyecciones de mayor gobernabilidad con un Congreso más afín al oficialismo.

Otro punto relevante fue fue la intervención del del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario local con 2.100 millones de dólares antes de las elecciones y luego el anuncio de un swap por 20.000 millones de dólares. En los últimos meses se acrecentó la relación entre ambos países. Donald Trump considera a Argentina como un socio estratégico de América Latina.

Este jueves se celebra el Día del Bancario, por lo que es feriado. Desde Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) indicaron que no se concretarán liquidaciones de activos durante la jornada.

El informe de JP Morgan sobre el riego país y la vuelta al financiamiento externo

Un documento de JP Morgan analizó la actividad económica argentina. “La fuerte caída en las primas de riesgo país ha acercado el acceso a los mercados internacionales, y un programa de recompra de deuda podría acelerar aún más la compresión de spreads y apoyar los esfuerzos de estabilización”, señaló el informe de una de las empresas financieras más importantes del mundo.

Por otro lado, desde la entidad se señala que «se esperan detalles de un nuevo apoyo financiero patrocinado por EEUU en el corto plazo”, haciendo referencia a la facilidad de 20.000 millones de dólares que gestiona el Gobierno nacional con organismos internacionales.

También destacó que la actividad económica interrumpió un ciclo de volatilidad e irá hacia un rebote. “La consolidación política permitirá avanzar con reformas estructurales”, afirmó el documento de JP Morgan.