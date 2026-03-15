Causa $LIBRA: investigan una nota en el celular de Mauricio Novelli que menciona un presunto acuerdo por 5 millones de dólares

El celular del lobista Mauricio Novelli contiene una anotación sobre un presunto acuerdo por US$ 5 millones vinculado al apoyo del presidente Javier Milei al criptoactivo $LIBRA, según copias del documento difundidas en la causa judicial.​ Habrá una conferencia de prensa en Diputados este lunes.

Ese “memo”, que peritos del Ministerio Público Fiscal recuperaron tras un intento de borrado, detalla tres pagos en tokens o efectivo: un adelanto, otro ligado a un tuit presidencial y un último tramo por la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial con Milei.​

Causa $LIBRA: qué se sabe del celular de Mauricio Novelli

El texto habría sido redactado entre fines de octubre y noviembre de 2024, antes del viaje a Buenos Aires del estadounidense Mark Hayden Davis, y menciona como contraprestación el anuncio público del Presidente en redes sociales y un acuerdo presencial en la Casa Rosada.​

Segùn informó Ámbito sobre el peritaje en el celular del Mauricio Novelli, entre los detalles que aparecen en la anotación se menciona un primer pago de “1,5 millones de dólares en tokens o efectivo”, seguido de otro monto similar condicionado supuestamente a que el mandatario realizara una publicación en redes sociales promocionando la criptomoneda.

También detectaron más de veinte comunicaciones telefónicas y mensajes entre Novelli y Karina Milei, así como al menos 14 llamadas con el asesor presidencial Santiago Caputo y contactos con el economista Demian Reidel, en torno al lanzamiento y la caída de $LIBRA.

La secuencia reconstruida muestra que, el 14 de febrero de 2025, día del lanzamiento, Novelli buscó comunicarse con Karina y luego con Milei desde Dallas, logró hablar con el presidente minutos antes del tuit y, casi en simultáneo, se activó el sitio VivaLaLibertadProject para canalizar eventuales inversiones.​

A las 19.01 de esa jornada, Milei publicó en X un mensaje de apoyo a $LIBRA que incluía el contrato necesario para invertir, bajo la forma de un código alfanumérico de 44 caracteres que hasta entonces no estaba disponible públicamente, de acuerdo con los registros incorporados al expediente.

Causa $LIBRA: conferencia de prensa en Diputados

Habrá una conferencia de prensa este lunes 16 de marzo en la Cámara baja. El diputado Maximiliano Ferraro «en virtud de los hechos recientes que han tomado estado público vinculados a la causa y que, a su vez, guardan relación con el informe final presentado en noviembre de 2025».

$LIBRA: CONFERENCIA DE PRENSA EN DIPUTADOS



Diputadas y diputados integrantes de la Comisión Investigadora sobre $LIBRA convocamos a una conferencia de prensa el día lunes 16, a las 16 horas, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (sala a confirmar), en virtud de los… pic.twitter.com/9zG3npS5kh — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 15, 2026

Con Noticias Argentinas y Ámbito