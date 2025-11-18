Causa Maradona: destituyeron por unanimidad a la jueza Julieta Makintach

Julieta Makintach, la jueza que intervino en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, fue destituida este martes como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro. La decisión fue tomada por unanimidad por el jurado de enjuiciamiento, que evaluó la conducta de la magistrada a partir de su participación en el documental «Justicia Divina», que seguía el día a día del juicio por el fallecimiento del Diez y del que ella era protagonista.

Destituyeron a la jueza Julieta Makintach, tras el escándalo en la causa Maradona

El jurado de enjuiciamiento definió destituir a Julieta Makintach, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro, tras determinar que su accionar no se correspondió con sus responsabilidades al frente del juicio por la muerte de Diego Maradona, instancia que finalmente fue declarada nula al registrarse la filmación del documental «Justicia Divina», del que ella era protagonista.

Además de su destitución, el jurado definió la inhabilitación de Julieta Makintach para ocupar otro cargo judicial en adelante, además de imponerse contra ella las costas del proceso. Por su parte, y tras esta resolución, la magistrada deberá responder ante la causa penal que se inició en su contra por participar del documental.

Julieta Makintach definió no estar presente para escuchar el veredicto de destitución, a pesar de que sí estuvieron sus letrados patrocinantes. Por su parte, Verónica Ojeda, expareja de Diego Maradona, estuvo presente junto a Mario Baudry, denunciante en la causa contra la jueza.

El jurado estuvo integrado por los legisladores bonaerenses Ariel Martínez Bordaisco, Sergio Vargas, Guillermo Castello, Abigail Gómez y Maite Milagros Alvado y por los abogados Fabián González, Pablo Grillo Ciocchini, Álvaro García Orsi, Mirta Daniela Greco y María Victoria Lorences.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: Diego Fernando pidió «justicia por papá»

Diego Fernando, el hijo menor de Diego Armando Maradona, también estuvo presente en la lectura del veredicto contra la jueza Julieta Makintach, acompañando a su mamá Verónica Ojeda y a Mario Baudry, pareja de la mujer. “Justicia por papá”, fueron las únicas palabras que pronunció Dieguito Fernando a la salida de los tribunales de La Plata.

El menor del clan Maradona indicó estar “bien” y se retiró junto a Ojeda en un tumulto de medios. «Solamente quiero que empiece el juicio, el 17 de marzo» expresó Verónica, en medio de una multitud de periodistas.

Por su parte, Dalma y Gianinna Maradona no estuvieron presentes en la lectura del veredicto contra Julieta Makintach.