Causa Vialidad: anuncian protestas si condenan a Cristina Kirchner la semana que viene

El Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el martes próximo el veredicto en el llamado “juicio de Vialidad”. Mientras ATE-Capital advirtió que habrá paros en el Estado en el caso de que resulte condenada Cristina Fernández de Kirchner y el grupo MILES (Luis D’Elía) anunció cortes de ruta, por ahora La Cámpora decidió no movilizar, a la espera del fallo.

Los fiscales pidieron 12 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida contra la Vicepresidenta de la Nación, a quien acusaron de encabezar una asociación ilícita que desde el Estado favoreció al empresario Lázaro Báez, otro de los acusados. Cristina Fernández de Kirchner, al cerrar el lunes sus “últimas palabras” ante el TOF 2, dijo que el Tribunal se asemejaba a “un pelotón de fusilamiento”.

“Les estatales estamos con Cristina. Si la condenan el 6 del 12 paramos el Estado”, fue la consigna lanzada por la delegación porteña de ATE. “Si la tocan a Cristina… paramos el Estado. Les trabajadores no vamos a permitir un Lula en nuestro país. Basta de lawfare y persecución política”, se pronunció este sector sindical.

Daniel Catalano, secretario general de ATE-Capital, dijo que “el martes va a ser el día en el que la Justicia va a gatillar. Nosotros vamos a parar el Estado. Todo lo que podamos parar del Estado lo vamos a parar”, insistió.

“Voy a proponer un corte histórico en La Matanza por tiempo indeterminado hasta que renuncie la Corte Suprema de Justicia y cese la persecución a Cristina”, dijo Luis D´Elia, referente de la agrupación MILES, integrante del Frente de Todos.

D’Elía, aliado del presidente Alberto Fernández, ha mantenido fuertes cruces con La Cámpora y también con la Vicepresidenta por defender a la Casa Rosada. “Cuando la justicia la acorrala, la persigue y la pone ante un pelotón de fusilamiento, yo estoy al lado de Cristina como estuve toda la vida, ahí se acabaron todos los debates”, dijo ayer Luis D’Elía.

El diputado nacional peronista Eduardo Valdés admitió no haber conversado aún con otros dirigentes por la posibilidad de convocar a una marcha de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner para el 6D. “Tampoco la descarto; se van a generar reacciones porque Cristina es una persona que despierta mucho amor”, agregó en charla con la radio Futurock.

El martes 6 el TOF 2 terminará de escuchar los alegatos finales de los últimos de los trece acusados y después pasará a deliberar para dar a conocer por la tarde el fallo.

“Me llama la atención lo rápido que el Tribunal va a sacar una sentencia, siendo que los acusados están todavía expresando sus posibilidades de defensa. Quiere decir que ya tienen escrita la sentencia y no les conmueve absolutamente nada de lo que están manifestando en los alegatos. Es una prueba de la cancha inclinada”, opinó Valdés.

“Si luego de conocerse el veredicto no hacemos una pueblada en Comodoro Py, no solo no habremos defendido a la mejor, sino que habremos dejado pasar un momento histórico”, sostuvo el ex juez Juan Ramos Padilla. Aclaró que pueblada no es sinónimo de violencia, sino que “es el pueblo expresándose en las calles para restablecer el Estado de derecho y respeto a la Constitución Nacional”.

Un referente de La Cámpora, ante la consulta de este medio, dijo que “no habrá” convocatoria.

Tras la reunión de ayer del Gabinete nacional, Juan Manzur opinó: “vuelvo a decir lo que dije públicamente: creo en la inocencia de la vicepresidenta y esperemos que hable la Justicia ahora”.

Corresponsalía Buenos Aires