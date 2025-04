Causa Vialidad: la Corte Suprema analizó el caso contra Cristina Kirchner pero no envió el expediente para resolver la condena

El pasado jueves 20 de marzo se hizo oficial que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad, ratificó las condenas dictadas a Cristina Fernández de Kirchner, José López y Lázaro Báez en la causa Vialidad. Sin embargo, el máximo tribunal judicial de la República Argentina aún no envió el expediente al procurador para que determinar la condena de la expresidenta. Aunque la novedad apunta a que este martes hubo reunión virtual y el caso no se trató.

Cabe recordar que Cristina Fernández de Kirchner, José López y Lázaro Báez fueron acusados por fraude en la obra pública. Además, se rechazó por mayoría, el recurso fiscal por el delito de asociación ilícita. La causa involucra a la ex presidenta y a otras ocho personas, y en esta tarde hubo una decisión clave respecto a su fututo.

La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos desde el 31 la causa en la que Cristina Kirchner podría ser condenada a una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación a la Administración Pública, en las 51 obras viales que el empresario Lázaro Báez obtuvo entre 2003 y 2015.

En cuanto al expediente, ingresó en el último período de tiempo para saber si se confirma o no la condena. No sólo se define si la expresidenta debe cumplir su pena de prisión, sino también si puede ser candidata o no en las elecciones de este año.

El máximo tribunal judicial de la República Argentina se reunió el jueves 10 de abril para analizar el caso Vialidad. Aunque, este martes los jueces se encontraron de manera virtual. Po su parte, el debate interno en el tribunal continúa, pero la causa Vialidad sigue sin resolverse.

Expediente de la causa Vialidad: ¿Cuál es el plazo qué tiene Cristina Kirchner para postularse?

Respecto a Cristina Kirchner, podría postularse como legisladora bonaerense por la tercera sección electoral, de acuerdo a lo que hizo saber en reuniones con intendentes, sin embargo, aún debe oficializar su candidatura. Como las PASO provinciales van camino a suspenderse, Cristina Kirchner tiene unas semanas más de tiempo para definir su postulación. Si la expresidenta es electa legisladora bonaerense, tendrá fueros que le darán inmunidad de arresto.

El plazo de oficialización de su candidatura era el 24 de mayo, no obstante, indican que resultaría imposible que la Corte Suprema pueda decretar el fallo antes de esa fecha.

Se prevé que aún cuando el máximo tribunal determine rechazar el recurso sin otorgar mayores explicaciones (aludiendo al articulo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que la habilitaría a poder hacerlo). La Corte Suprema podría llevar a cabo un profundo análisis de las cuestiones de arbitrariedad del hecho y prueba que planteó la defensa. Lo que implicaría otro tiempo de postergación.

¿Qué postura ha tomado cada juez respecto a la condena que involucra a Cristina Kirchner?

Acerca de los tres jueces, surgieron algunas rispideces, de acuerdo a lo que informó La Nación, que no son nuevas. Ricardo Lorenzetti tiene la idea de que la causa se resuelva en el primer semestre del año, pero sus colegas, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz no quieren dejarse definir los tiempos.

En relación a Rosatti y Rosenkrantz piensan que el asunto debe resolverse, pero que posiblemente se lleve buena parte del año. Son buenas noticias para Cristina Kirchner y es lo que pidió públicamente su abogado, Alberto Beraldi.

En el acuerdo de la semana pasada no se llegó a una solución y tampoco se decidió todavía enviar el caso al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. Tampoco se decidió esta semana, ingresando ya en el feriado de Semana Santa. Tiempo la Cristina Kirchner, detalló el citado portal.

Cómo se encuentra actualmente la causa de Vialidad

La causa Vialidad cuenta una sentencia del Tribunal Oral 2, y con la resolución de la Cámara de Casación, que resulta ser la máxima instancia penal del país. El expediente se encuentra en igual situación que la que tuvo el ex vicepresidente Amado Boudou, lo que en lenguaje judicial se llama “doble conforme”, es decir, dos sentencias en el mismo sentido.

Es importante recordar que la Corte no tiene plazos para tratar el planteo, lo que significa que podría decidir resolver la causa apenas le llegue, con los jueces que en ese momento integren el tribunal o por lo contrario puede tomarse un tiempo.

En paralelo corre el calendario electoral de este año, con la definición de las candidaturas, incluida la eventual postulación de Cristina Kirchner, que en caso de ganar, le brindaría una gran autoridad e incluso, acompañamiento de votantes.