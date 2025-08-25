Cayó 13,6% la confianza en el Gobierno de Javier Milei y marcó el peor mes de su gestión

Agosto se convirtió en el mes más difícil para Javier Milei en términos de respaldo ciudadano, al menos según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella con base en un estudio de Poliarquía Consultores. El indicador marcó una caída de 13,6% respecto de julio y se ubicó en 2,12 puntos sobre un máximo de 5, lo que representa también una baja de 16,5% en la comparación interanual.

El dato resulta especialmente sensible para la Casa Rosada porque la encuesta se realizó entre el 1° y el 14 de agosto, es decir, antes de que trascendieran los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo que involucran presuntas irregularidades en el área de Discapacidad, informó La Nación.

Con este resultado, la confianza en el gobierno libertario se ubica 16,3% por debajo del nivel que mostraba Mauricio Macri en 2017 y 14,3% por encima de Alberto Fernández en 2021 en la misma etapa de mandato. La media del ICG durante los 20 meses de Milei es de 2,48 puntos, apenas por debajo del promedio de Macri (2,58) y por encima del de Fernández (2,17).

«El índice alcanza su valor más bajo desde el comienzo del mandato de Milei, interrumpiendo la relativa estabilidad de los últimos cuatro meses«, indicó el informe.

Caída en todas las dimensiones

La medición mostró descensos en las cinco categorías evaluadas:

Honestidad de los funcionarios: 2,54 puntos (-9,9%)

Capacidad para resolver los problemas del país: 2,46 (-14,6%)

Eficiencia en el gasto público: 2,10 (-13,2%)

Evaluación general del gobierno: 1,78 (-12,8%)

Preocupación por el interés general: 1,73 (-18,2%)

El trabajo se realizó con 1000 casos en 41 localidades, mediante encuestas telefónicas a personas mayores de 18 años.

Segmentación por género, edad y territorio

El informe mostró además que la confianza se mantuvo más alta entre los hombres (2,42 puntos, -8,3%) que entre las mujeres (1,80, -20%).

Por grupos etarios, la caída fue pareja: el ICG llegó a 2,16 puntos entre mayores de 50 años (-14,6%), a 2,11 entre jóvenes de 18 a 29 (-24,4%), y a 2,08 entre 30 y 49 años (-8%).

En cuanto a la distribución territorial, Milei mantiene mejor desempeño en el interior del país (2,39 puntos, -7,4%), mientras que la baja fue más pronunciada en la Ciudad de Buenos Aires (-28,2%) y en el conurbano bonaerense (-23,3%), zonas clave de cara a las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre.

Educación y expectativas económicas

La confianza también mostró diferencias según nivel educativo: 2,31 puntos entre quienes alcanzaron nivel universitario (-7,6%), 1,96 entre quienes completaron secundaria (-20%), y 1,50 entre quienes sólo cursaron primaria (-30,2%).

Finalmente, el ICG fue mayor entre quienes creen que la economía mejorará en un año (4,15 puntos, -0,5%), frente a quienes esperan que siga igual (2,46, -12,5%) o empeore (0,56, +1,8%).