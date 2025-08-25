De presuntas coimas en Discapacidad al fentanilo: un exjuez de la Corte evalúa la actuación de la Justicia

Juan Carlos Maqueda, exministro de la Corte Suprema, elogió hoy que la Justicia “haya actuado con mucha celeridad” en la denuncia sobre coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que involucra al Gobierno de Javier Milei. Pero advirtió que si bien “hay indicios” sobre lo que pasó, como los audios del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, todavía “no hay pruebas determinantes”. También opinó sobre la investigación por el fentanilo contaminado.

“Desde que han trascendido estos audios la Justicia ha actuado con mucha celeridad y me parece que esto satisface las expectativas de la gente, más allá del resultado final que haya en este tema, que no lo podemos anticipar”, expresó Maqueda en declaraciones a Radio Rivadavia.

El exjuez del máximo tribunal de la Nación advirtió que recién se está transitando “el comienzo de la investigación”. Y remarcó: «El fiscal (Franco Piccardi) ha actuado con mucha celeridad, y el juez (Sebastián Casanello) ha ordenado las medidas correspondientes también con mucha celeridad”.

“En los medios de comunicación y en el ámbito del ciudadano esto tiene una característica de escándalo y lógicamente que lo es. Yo también lo veo desde ese punto de vista, pero tenemos que esperar el avance de la justicia”, subrayó.

Para Maqueda la investigación no tiene un techo, porque “el Presidente está equiparado con un ciudadano común en ese sentido” y sostuvo que “sí tiene que responder, no solo el Presidente, sino todos los funcionarios públicos, están equiparados a un ciudadano común para ser juzgados”.

Un exjuez de la Corte Suprema lamentó los casos de corrupción en Argentina

Sin embargo, lamentó que en la Argentina estén «dando vueltas, a pesar de que cambien los gobiernos, con los temas de corrupción”.

«Hay otros temas que deberían ocupar el lugar de los temas de corrupción, como por ejemplo la debilidad institucional en la que estamos viviendo en este momento», sostuvo.

Y agregó: «A partir de las situaciones entre el Gobierno nacional y el Congreso estamos ante una situación de bloqueo institucional. Y a mí me parece una situación muy difícil«.

Para el ex juez “todo esto tiene que ver con una metodología política que se ha incentivado en los últimos tiempos, que es trasladar los cánones de la guerra a la política. Y entonces, obviamente no hay ningún Congreso que pueda soportar esa situación y eso va a llevar a una situación de bloqueo político«.

Maqueda opinó también sobre la causa por el fentanilo contaminado

Asimismo, Maqueda se refirió también a la investigación por el fentanilo contaminado, que ocasionó cerca de 100 muertes, y consideró que judicialmente “se están viendo los resultados también”.

“En una primera etapa, tanto el fiscal como el juez de La Plata llevaron el caso con mucho sigilo, pero quienes lo seguían de cerca, que eran los familiares de los fallecidos por el fentanilo, no se han quejado específicamente porque han visto una gran actividad judicial”, destacó.