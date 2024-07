Censo en Río Negro: Viedma ratifica su proyección propia y para Cipolletti no tiene impacto

La población que arrojaron los datos oficiales del Censo 2022 en las ciudades de Río Negro generó sorpresa, pero no tuvo un correlato en objeciones puntuales de los municipios, más allá que en Viedma el intendente ratificó la potestad de la ordenanza de proyección que definió un 33% más de habitantes que la cifra oficial.

El intendente de la capital, Marcos Castro, fue cauto al criticar los datos del censo que determinaron una población de 59.993 habitantes. Sin embargo, puso sobrados ejemplos de una errónea muestra al indicar que Viedma tiene un padrón electoral de 55.000 personas, tuvo un crecimiento exponencial en las áreas productivas y su desarrollo, sumó barrios populares y desarrollos habitacionales por la creciente demanda.

“Hay que analizar las bases del censo para evaluar una información desagregada. Somos respetuosos y esperaremos el informe oficial de Estadísticas y Censo de la provincia”, afirmó Castro a diario RÍO NEGRO y recordó que cuando se realizó el operativo del censo hubo denuncias de muchos barrios no relevados en la capital provincial.

El intendente dijo que a los fines prácticos el municipio de Viedma ratifica la validez de la ordenanza de proyección que se aprobó en 2020 cuando Castro era jefe de Gabinete y esa estimación, en base a una serie de datos oficiales, arrojó una población de 80.632 habitantes que permitió ajustar la planta de empleados públicos y funcionarios.

La normativa vigente limita la cantidad de empleados del municipio al 1% de la población y actualmente hay unos 770 trabajadores, y de ese total el 3,5% puede ser funcionario político, en cargos de secretarios y subsecretarios, informó Castro quien remarcó que la cifra está por debajo de la ordenanza de proyección, aunque queda por encima del resultado del censo. En materia de bancas de concejales no habría afectación con ninguna de las estimaciones poblacionales.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, aseguró que el resultado final del censo no tendrá ningún impacto para la localidad. Indicó que los residentes son mayores a la cifra oficial que informó el censo de 105.482 , pero que estaba dentro de los parámetros.

“El dato final no tiene un impacto real para el municipio, es información valiosa y actualizada, pero no veo que sea un tema que tenga impacto para nosotros”, indicó el abogado ante la consulta de RÍO NEGRO. Consideró que la cifra “quedó” algo corta en relación a los datos que maneja el municipio que está por encima de los 110 mil, pero que no cambia “la ecuación”.

Buteler detalló además que tampoco tendrá impacto en el Concejo Deliberante y la cantidad de concejales ya que la Carta Orgánica establece que hasta los 140 mil habitantes se mantienen las seis bancas en el Poder Legislativo.

En Roca el resultado es menor a la estimación de 130.000 habitantes que la propia intendenta María Emilia Soria había mencionado cuando se realizaba el operativo del censo. El padrón en los últimos comicios municipales fue de 84.496 y el censo arrojó un ejido con 108.680 pobladores.

Generará debate ahora si en las próximas elecciones se deberá sumar una banca de concejal a los 8 actuales porque el artículo 28 de la Carta Orgánica establece modificaciones a partir de los 100.000 habitantes, pero en una fracción mayor a 10.000.

En Bariloche el intendente Walter Cortés desconfió del resultado final del censo que arrojó una población de 135.755 habitantes y estimó que lo más cercano a la realidad serían más de 180.000 personas, aunque las proyecciones oficiales del municipio daban una población de 153.663.

En la ciudad andina con la cifra oficial para las próximas elecciones se deberá modificar la cantidad de concejales porque la Carta Orgánica establece un edil por cada 10.000 habitantes lo que ascendería el plantel a 13.