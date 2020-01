Se aprobó la nueva proyección poblacional que reconoce el crecimiento de Viedma a 80.632 personas

El Concejo Deliberante de Viedma aprobó por mayoría el proyecto de ordenanza sobre proyección poblacional para Viedma, elevado por el Poder Ejecutivo.

A partir de ahora se reconoce el crecimiento de Viedma a 80.632 vecinos y vecinas.

Votaron a favor los concejales y concejalas Maricel Cévoli, Walter Dalinger, Pedro Bichara, Silbana Cullumilla, Vanessa Cacho y Roberta Scavo. Se abstuvieron Pedro Sánchez, Luciano Ruiz y Zulma Romero.

El proyecto se basó en información adquirida a través de la Dirección de Estadística y Censos de Río Negro. De este modo, se reconoció el crecimiento de la población durante el período 2006-2019, equivalente a un 17,64%. Esto a partir de la base de la población censal 2001 y 2010 -corregida por evaluación demográfica por sexo (INDEC 2013) y de acuerdo al método de Incrementos Relativos.

Al respecto, la concejala Cullumilla, expresó que “este proyecto se ha transformado en un instrumento clave para nuestra gestión de gobierno; es un proyecto que nosotros llevaremos a la Legislatura de la Provincia para poder acceder a más y mejor coparticipación. El Gobierno de Viedma, como el Provincial, proyecta nuestra ciudad a 30 o más años, por eso estamos trabajando permanentemente hacia dónde vamos a llevar a nuestra ciudad”.

Por su parte, la edil Cacho resaltó: “Somos la capital de la provincia, somos el portal de la Patagonia y una nueva proyección poblacional nos posicionaría en este sentido. No podemos desconocer el crecimiento de nuestra capital y no podemos dejar de reconocernos entre nosotros las vecinas y vecinos”.

En tanto, el edil Sánchez, manifestó: “Somos más de 68.000 habitantes, según lo que dice la ordenanza 6060, pero no creo que seamos los 80.000 que dicen. No hay ningún basamento que lo establezca. No me parece razonable ni el informe, ni cómo se tomó”. También, agregó: “Tenemos un censo este año y no quiero salir a dar explicaciones cuando dé menos de 80.000 habitantes. Adelanto mi abstención y que enviaré los pedidos de informe correspondientes para saber cómo se mueve la planta de personal”.

Por otra parte, la concejala Scavo sostuvo: “Siento que nos estamos apresurando en los tiempos; me hubiera gustado esperar el censo que se realizará este año y tomar una decisión más real del número de habitantes que tiene Viedma”. Sin embargo, resaltó: “En este proyecto, voy a acompañar al Ejecutivo Municipal, porque entiendo la urgencia y la necesidad que el Intendente está expresando y lo hago en el marco de un voto de confianza bajo la premisa de garantizar la gobernabilidad del Ejecutivo Municipal”.

Asimismo, la edil solicitó: “Quiero que nos comprometamos a que si el censo da otro número, reveamos esta ordenanza y demos cumplimiento a la Carta Orgánica Municipal como corresponde”.

Por último, el concejal Ruiz valoró que la gestión actual “necesite más personal, porque todos notamos que la ciudad de Viedma lo requería. Comparto muchas cosas con (Pedro) Pesatti, una es que Viedma ha crecido y espero que lo siga haciendo, y otra es que el Estado tiene que estar a la altura de las circunstancias, pero no creo que tengamos 80.000 habitantes”, aseguró. Luego, concluyó que “tenemos tiempo, lo podemos trabajar, no hay rechazo, pero sí un pedido formal de un mayor respeto para con la ciudadanía de Viedma”.

De esta forma, con seis votos a favor y tres abstenciones, la ciudad de Viedma cuenta con una nueva proyección poblacional determinada en 80.632 vecinos y vecinas.