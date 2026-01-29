Centenario: productores hicieron propuestas para el Código Urbano Rural

La redacción del Código Urbano Rural (CUR) de Centenario se encamina, después de las reuniones que hubo entre funcionarios municipales y de la Cámara de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre (PACVA). La entidad volvió a plantear que se resguarden las tierras productivas y que se especifiquen las medidas sobre el agua de riego. Está previsto un nuevo encuentro para analizar si las propuestas fueron incorporadas.

En Centenario, el Ejecutivo a cargo del intendente Esteban Cimolai elaboró un proyecto para la confección del Código Urbano Rural, instrumento que fija las pautas para la planificación, en función del crecimiento poblacional, la actividad económica y de producción.

En el CUR quedarán establecidas aquellas zonas de protección ambiental; están fijadas las áreas permitidas para las actividades residenciales, comerciales, industriales y productivas. Se contempla cómo será el esquema de movilidad tanto de vehículos, como peatones, ciclistas y el transporte público. Además, se reglamenta las edificaciones, según la zona a la que corresponda. En cuanto al área productiva se busca protegerla y potenciarla.

Al respecto, el representante de la cámara PACVA, Federico Rozzas participó de una reunión en la que se analizaron los planteos de la entidad. A fines de noviembre del año pasado, la cámara se movilizó porque el intendente Cimolai había elevado el proyecto al Concejo Deliberante.

La primera objeción fue que como organismo no fueron convocados a la redacción del CUR. En diciembre, volvieron a encontrarse y definieron la agenda de trabajo para este 2026. La semana pasada se convocaron con las autoridades en una nueva reunión.

«Empezamos a elaborar hacia dónde queríamos ir con el CUR», dijo Rozzas, ante la consulta de este diario. «Lo que no queríamos es que se hiciera un corredor industrial sobre la ruta 7, que es lo que se planteó en su momento: 100 metros para cada lado de la ruta, entre Centenario y Vista Alegre», subrayó.

Sobre ese corredor industrial, la cámara propone que se mantenga a resguardo porque hay «un montón de chacras que están en producción y solicitamos que sigan en ese sentido», acotó. También que se tomen los resguardos sobre el agua para riego. «Si se planifica ahí, que esté contemplado qué va a pasar con los desagües, el sistema de riego, todo eso», sostuvo Rozzas.

Para la entidad, lo más importante es que no se cambie el uso del suelo productivo. Es decir, que se garantice la actividad de producción en las chacras de Centenario. «Entre todos, estamos buscando que el Código Urbano Rural garantice que se va a seguir produciendo y que no van a quedar grises, donde se pueda llegar a malinterpretar un artículo y se permita el cambio de uso», concluyó.

En la reunión que se hizo en el corralón municipal la semana pasada, también acudió la presidenta del Deliberante, Lorena López; funcionarias del Ejecutivo, entre ellas Alicia Manucci, de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; y de la secretaría de Planificación y Ordenamiento Territorial. Una vez que se incorporen las modificaciones, las partes se volverán a reunir en una fecha a definir.



