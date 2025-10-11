Qué es el Código Urbano Rural de Centenario y por qué debe actualizarse

En agosto de 2025, el Ejecutivo municipal presentó al Concejo Deliberante el Código Urbano Rural (CUR), un proyecto que busca ordenar el crecimiento de Centenario con una mirada integral: desarrollo urbano, producción, ambiente y cultura. El texto aún se encuentra en análisis y a la espera de su aprobación definitiva. El proyecto se trabajó desde la Secretaría de Planificación y Ordenamiento Territorial, en articulación con todas las áreas del Ejecutivo Municipal.

Uno de los ejes centrales del CUR es la creación de áreas naturales protegidas. Se definen tres grandes sistemas: la ribera del río Neuquén, el canal primario que atraviesa la ciudad y el sistema de bardas y cárcavas. Esto implica poner en valor la historia y el paisaje de la región, además de preservar corredores naturales claves para la seguridad ambiental.

Preservar nuestras bardas, el río, las chacras, es defender nuestra identidad regional y patrimonio natural» Eugenia Jafella, secretaria de Planificación y Ordenamiento Territorial de Centenario

El mayor valor de este proyecto, de acuerdo con la secretaria de Planificación y Ordenamiento Territorial, la arquitecta Eugenia Jafella, es la conservación del entorno natural y productivo. “Preservar nuestras bardas, el río, las chacras, es defender nuestra identidad regional y patrimonio natural. ​La presentación de este proyecto es un gran logro. Ahora el desafío está en la aprobación, su implementación, la concientización y el consenso social necesario para que este Código sea respetado y perdure en el tiempo.”

Chacra en Centenario / Foto gentileza

En palabras de la arquitecta Cecilia Barrera, subsecretaria de Planificación y Desarrollo Urbano, «el código refleja el deseo de ciudad que queremos para toda la comunidad y marca el rumbo de proyectos, programas y decisiones sobre el espacio público».

El código refleja el deseo de ciudad que queremos para toda la comunidad y marca el rumbo de proyectos, programas y decisiones sobre el espacio público» Cecilia Barrera, subsecretaria de Planificación y Desarrollo Urbano

Por otro lado, el nuevo código refuerza la mirada ambiental. En ese sentido, la ingeniera Alicia Mannucci, secretaria de Ambiente de Centenario, salienta que lo más importante es resguardar el valle irrigado para que no se cambie el uso de la tierra. “El código delimita el área rural productiva porque define cuáles son las actividades permitidas en el sector y en relación con la actividad productiva primaria. Se desalienta el crecimiento del área urbana en el sector del valle irrigado”

Un cambio de paradigma

El CUR llega para reemplazar la normativa vigente del año 1990, cuando la población de Centenario era menos de la mitad que la actual. En estas décadas, el crecimiento urbano, la expansión de la mancha sobre áreas no reguladas dentro la normativa vigente y la presión de actividades vinculadas a Vaca Muerta plantearon desafíos que la vieja ordenanza no contemplaba. «Había muchas problemáticas urbanas y del sector agropecuario que no estaban siendo atendidas», explicó Barrera.

El proceso de actualización no empezó de cero: se apoyó en el Plan Estratégico de Centenario, en instancias participativas realizadas en 2019 y en un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). En el 2023, el Ejecutivo retomó ese camino y trabajó de manera articulada con las distintas secretarías y el Concejo Deliberante. «Es fundamental que sea tratado y que recibamos una respuesta favorable», remarcó por su parte Jafella.

Foto gentileza

Ambiente, producción y nuevas oportunidades

Para Mannucci, la principal novedad del código es que incorpora de manera explícita los lineamientos ambientales. Esto incluye la preservación del sistema de riego de Centenario, de las alamedas y cortinas forestales, y de los cañadones naturales que canalizan el agua de la meseta hacia el río. «Tenemos siete cañadones, que son parte frágil del ecosistema. Si no los protegemos, se urbanizan y se pierden», advirtió.

Tenemos siete cañadones, que son parte frágil del ecosistema. Si no los protegemos, se urbanizan y se pierden» Alicia Mannucci, secretaria de Ambiente de Centenario

La normativa también busca dar un nuevo estatus al área rural, reconociéndola como espacio fundacional de la ciudad. Allí, además de sostener la producción primaria, se abre la puerta a la diversificación con frutos secos, horticultura y alternativas como el agroturismo. «Los viejos chacareros que tenían producción de manzana pueden hoy sumar turismo rural o gastronomía, que es parte de la identidad cultural centenariense», señaló Mannucci, quien subrayó que el código permite equilibrar la economía sin perder de vista la tierra productiva.

Movilidad y vida urbana

Otro de los aspectos innovadores es la reestructuración de la red vial, que jerarquiza corredores metropolitanos, regionales, urbanos y barriales. Esta planificación permitirá ordenar el tránsito, mejorar la seguridad y favorecer el transporte público y la movilidad sustentable. Diseñar corredores diferenciados facilita la accesibilidad y la seguridad urbana, evitando que ciclistas y vehículos motorizados compartan el mismo espacio en arterias de alto tránsito.

Además, el código contempla la creación de nuevos espacios de centralidad, con parques urbanos y parques lineales que trascienden la escala barrial y refuerzan la idea de una ciudad pensada para la recreación y la calidad de vida de sus habitantes.

El parque industrial

El CUR también incorpora definiciones para el parque industrial de Centenario, que se expandió en los últimos años con la llegada de empresas vinculadas a Vaca Muerta y la logística. «Lo que establecemos son distintas zonificaciones dentro del parque, buscando compatibilidad entre industrias y evitando conflictos de uso», explicó Barrera.

Entre los proyectos clave aparece el nuevo acceso a la ciudad desde la Ruta Provincial 67, que permitirá descomprimir el tránsito pesado de la Ruta 7 y mejorar la conectividad entre áreas urbanas y la accesibilidad al área industrial.

Confira todas las notas del Aniversario de Centenario acá