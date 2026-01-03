Balance 2025: más jóvenes en las escuelas secundarias de Neuquén, un indicador optimista detrás de la nueva currícula

“La escuela es la caja de resonancia de los problemas sociales”, es la frase que suelen utilizar docentes y que repite la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), Fany Mansilla, para explicar las repercusiones de las crisis económicas dentro de las aulas. Frente a un contexto complejo, se abre camino una tendencia motivadora: “Hay más jóvenes en las aulas”.

A la hora de hacer un balance sobre el año educativo 2025, Mansilla destacó los cambios en el diseño curricular de la escuela secundaria. “El que tiene más de tres materias ya no repite, ahora se trata de procesos”, comentó.



Y resaltó: “No se los echa de la escuela, se quedan con su mismo grupo, se los acompaña”. Ello incentiva a los y las adolescentes dentro de las aulas. Señaló que estudiantes neuquinos han logrado distinguirse con proyectos en ferias de ciencias nacionales e internacionales.



En cuanto a la escuela primaria, Mansilla subrayó el inmenso desafío que representó la pandemia, sobre todo para grados iniciales. “Imagínense cómo enseñamos a leer y escribir a través de un teléfono que además no funciona, en un hogar donde viven, a veces, en una habitación cinco o seis hermanitos”, recordó.



Sin embargo, explicó que, a pesar de estas adversidades, “se ha avanzado muchísimo y se está en ese proceso” de recuperación y fortalecimiento de las trayectorias, con un enfoque renovado en la adquisición de las habilidades esenciales.



Este avance no solo se mide en la superación de las brechas, sino también en mejoras estructurales. Mansilla señaló que trabajar en duplas dentro del nivel inicial “inevitablemente mejora la calidad educativa”.

170 días de clases en 2025 en Neuquén



La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, valoró la regularidad del ciclo lectivo 2025. “Logramos superar los 170 días de clase, una meta que hace muchos años el Gobierno de la provincia no cumplía”, remarcó la funcionaria.



Con la mirada puesta en el 2026, confió en que marcarán un nuevo récord: “Nos encaminamos a tener un rendimiento más cercano a los 180 días de clases”. Para Martínez, esta estabilidad se sostuvo gracias a una “paritaria salarial anticipada y altísimos niveles de inversión”.



Esta inversión es clave ante la retirada de fondos desde Nación. Indicó que el gobernador Rolando Figueroa suple con recursos propios el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) desde diciembre de 2023.



Además, alertó sobre el artículo 30 de la ley de Presupuesto nacional 2026, que “afecta fondos” para obras y equipamiento de las escuelas técnicas. Sostuvo que, aunque Neuquén no sé verá perjudicada por decisión del Gobierno Provincial, sí «afecta la concepción de un país federal».



Así, ante la retirada de Nación, la provincia se concentra en fortalecer sus políticas educativas como las becas Gregorio Álvarez, con un sistema de tutorías que ofrece seguimiento personalizado, el Plan Pehuén y la Escuela Digital Neuquina, con aulas equipadas y capacitación docente, según enumeró Martínez.



En materia de infraestructura, afirmó que Neuquén avanza con 36 escuelas en obra y un plan de verano de 68 mil millones de pesos. “La proyección es, como se comprometió el gobernador, trabajar para erradicar los trailers en los establecimientos educativos de la provincia. Por eso, en el presupuesto del 2026 hemos previsto obras que nos permitan resolver el 80% de esa situación”, aseguró.



En este complejo panorama, tanto el gremio como el gobierno convergen en una inquebrantable defensa de la escuela pública. Mansilla reafirmó que “la salida siempre va a ser de manera colectiva”, destacando el “gran compromiso” de los docentes y la labor que realizan, a pesar de las adversidades.

Por su parte, Martínez insistió en que los logros alcanzados en Neuquén no son fruto de la casualidad, sino de una “decisión política de poner en la centralidad de la gestión” la educación y las cosas que les “importan a los neuquinos”. Llamó a la comunidad a “defenderlo, cuidarlo y poder ponerlo en valor ”.

La violencia en las aulas: ¿fenómeno marginal o un reflejo social?

Una problemática que se ha evidenciado en 2025 son los casos de violencia dentro de las escuelas. “Esta caja de resonancia se ve también reflejada en estos hechos”, comentó la secretaria general de ATEN, Fany Mansilla.



Sostuvo que los casos se relacionan con “con una sociedad que desde las máximas autoridades a nivel nacional expresan su violencia en lo cotidiano, en las formas de dirigirse a los funcionarios, a la gente, a la ciudadanía”. “Inevitablemente esto se traduce en las formas de relación adentro de una escuela”, agregó.

La ministra de Educación, por su parte, señaló que, aunque se han vivido “situaciones muy graves”, los datos dentro del sistema educativo son “muy marginales”.



De todas maneras, remarcó: “Creemos que la escuela es un lugar que ayuda a contener, ayuda a formar infancias y jóvenes con herramientas para resolver estas situaciones difíciles de abordar”.

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, compartió las ambiciosas proyecciones de su gestión para el año 2026 . Un compromiso central para el próximo año se enfoca en la infraestructura escolar “para erradicar los tráileres”. En 2026 prevén resolverlo en 80%, pero prometen concluir con el objetivo “con la ejecución del presupuesto 2027”.



La funcionaria indicó que pondrán “en marcha un plan de intervenciones mayor en el verano, que involucra una inversión de 68 mil millones de pesos”. Este plan busca preparar las escuelas para el inicio de clases proyectado para el 25 de febrero.



En el aspecto salarial, la provincia reafirmó su postura ante los recortes nacionales. “Hemos hecho un compromiso para garantizar la continuidad del pago de los fondos Fonid durante todo el año, con presupuesto de la provincia”, aseguró Martínez. Afirmó que esta decisión busca brindar tranquilidad a los docentes y asegurar su poder adquisitivo.



El plan Pehuén es una de las iniciativas más valoradas por la cartera. La ministra lo describió como “un programa provincial, el más importante de la historia de la provincia para reducir la brecha digital”. Su implementación representa un paso significativo hacia la modernización y equidad tecnológica en las aulas neuquinas.



Este programa contempla la instalación de equipamiento avanzado en las escuelas. Martínez detalló que “va a desarrollar aulas equipadas con tecnología de última generación en todas las escuelas de nivel inicial, primario y secundario de la provincia, en todas las escuelas públicas”. La meta es que todos los estudiantes neuquinos tengan acceso a las herramientas digitales.



La capacitación docente es un pilar fundamental de esta iniciativa. “Lanzamos la Escuela Digital Neuquina, con la que vamos a trabajar en la capacitación docente para el uso y la mejora del uso de las herramientas digitales”, enfatizó la funcionaria.



Para concluir, Martínez manifestó su deseo de que el calendario de 2026 supere al anterior. “Sí, tenemos mucha expectativa de tener un año calendario rico en actividades y en regularidad de funcionamiento”, expresó.