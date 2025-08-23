Neuquén capital tendrá una nueva escuela técnica: hubo un acuerdo para ceder un terreno, dónde estará

La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE) Glenda Temi y el intendente de Neuquén Mariano Gaido firmaron el viernes un convenio para la cesión de un terreno que permitirá la construcción de una nueva Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) sobre la calle Casimiro Gómez, en el oeste de la capital provincial.

El predio cedido tiene una dimensión de 18.907 metros cuadrados en dos lotes, y se encuentra dentro de la jurisdicción del Distrito Regional VIII del CPE. El establecimiento fue creado en respuesta al inminente crecimiento de la matrícula en la zona, debido al incremento de la población por los nuevos loteos del municipio con destino a la radicación de familias.

“Para nosotros esta medida es fundamental por el momento de inversión y respaldo que está viviendo la educación técnica en toda la provincia”, señaló Temi y aclaró que “contar con el espacio designado es el inicio del expediente para que la nueva EPET sea una realidad lo antes posible”.

En la firma estuvieron presentes el vocal de Rama Rama Secundaria, Técnica y Superior del CPE Gastón Arana, la Jefa de Gabinete, María Pasqualini y el Secretario de Gobierno del municipio capitalino, Juan Martín Hurtado.

Pasqualini destacó que “esperamos que para cuando se termine la construcción sea una respuesta a las familias de los barrios circundantes a Casimiro Gómez. Es un hecho muy importante tanto para la educación como para las familias neuquinas”.

Cuatro nuevas escuelas técnicas en construcción en Neuquén

Desde el Gobierno comunicaron que en la provincia está en marcha la construcción de 4 nuevas EPET -en Añelo, San Patricio del Chañar, Centenario y Plottier- que se ejecutan a través de la Unidad Provincial de Financiamiento Externo (Upefe) por 39.740 millones de pesos; así también obras de ampliación y mejoras en otras 7 escuelas del nivel sumadas a las licitadas y adjudicadas, en proceso o próximas a licitar para su construcción.

Desde el Ejecutivo provincial dijeron que son acciones para «la jerarquización de la educación técnica» dando una respuesta «a una matrícula creciente» que hoy es de 20.588 estudiantes y 34 instituciones del nivel; 30 industriales, incluidos dos Anexos de las EPET números 22 de Centenario y 12 de San Martín de los Andes y 4 EPEAS, de educación agropecuaria.