Dilema en Casa Rosada: el error táctico del Gobierno de Javier Milei al intentar suspender las PASO

La carrera hacia las elecciones presiona los tiempos en Casa Rosada. Mientras los gobernadores aliados dudan sobre la conveniencia de pegar su suerte al programa económico oficial, la obsesión de la Casa Rosada por congelar las elecciones PASO comenzó a ser leída en el círculo rojo como una maniobra improvisada que entraña un severo peligro estratégico para el propio presidente Javier Milei.

En el ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, admiten que no existe margen para una reactivación del consumo en el corto plazo. Con una inflación que no termina de perforar el piso del 1,9% mensual y un acumulado del 16,8% en lo que va de 2026, el panorama para los bolsillos de la clase media se encamina a ser muy similar al actual cuando se abran las urnas.

La advertencia de los consultores: «Eliminar las PASO es un error garrafal»

A contramano del entusiasmo de Karina Milei por eliminar la instancia de primarias, analistas del mercado político advierten sobre los riesgos invisibles del proyecto. Según el árticulo publicado por Infobae, las PASO funcionan históricamente como el gran catalizador del voto antiperonista:

“Milei requiere de las PASO para potenciar el voto antiperonista. Mauricio Macri arrancó en 2015 con 26 puntos y terminó ganando en el balotaje porque la primaria amortiguó el voto. Si las sacás, vas directo al voto castigo en la general, y ahí es donde Axel Kicillof suma”, analizan fuentes del sector en díalogo con el medio.

El Ejecutivo nacional está guiándose por impulsos ideológicos más que por el pragmatismo electoral: “Se compraron una fantasía. No hay evidencia técnica para la decisión que están tomando”.

El informe del PRO que enciende las alarmas de la Casa Rosada

La urgencia por un cambio de reglas de juego contrasta de lleno con los indicadores de la economía familiar. Un reciente relevamiento confidencial de la Fundación Pensar —el Think Thank del PRO— puso en cifras el desgaste que afecta directamente a la base social que llevó a Milei a la presidencia:

Pérdida de ingresos: el 49% de los jóvenes —núcleo duro del voto libertario— afirma que su sueldo no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

el —núcleo duro del voto libertario— afirma que su sueldo no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Inseguridad laboral: el 46% de los adultos activos tiene miedo directo a perder su puesto de trabajo, en un contexto donde la informalidad escaló al 44,2% .

el tiene miedo directo a perder su puesto de trabajo, en un contexto donde la informalidad escaló al . Impacto en jubilados: el 60% de los adultos mayores anticipa que votará por una opción de cambio de gestión en 2027.

el anticipa que votará por una opción de cambio de gestión en 2027. Empleo y salarios: mientras la desocupación se ubica en 7,8%, la subocupación trepó al 11,1% y los trabajadores registrados demandantes de empleo alcanzaron el 15,8%.

Interna en el Gabinete: la maniobra por Diego Santilli y el armado bonaerense

A la par de las dudas económicas, las desconfianzas cruzadas en el entorno presidencial paralizan las definiciones operativas. La sorpresiva versión sobre un eventual traslado de Diego Santilli de la provincia de Buenos Aires a la Ciudad Autónoma desató un fuerte malestar en el equipo del jefe de Gabinete, donde apuntan contra el entorno del asesor Santiago Caputo.

La disputa de fondo expone dos visiones contrapuestas para enfrentar al peronismo bonaerense:

El esquema Santilli-Ritondo: Promueve mantener las PASO en los distritos para contener a intendentes del PRO y la UCR, evitando que compitan por fuera y le regalen el triunfo al oficialismo provincial.

Promueve mantener las PASO en los distritos para contener a intendentes del PRO y la UCR, evitando que compitan por fuera y le regalen el triunfo al oficialismo provincial. La línea dura de Karina Milei: La secretaria general exige una lista única bajo el sello libertario, piloteada por su armador Sebastián Pareja, sin dar espacio a internas partidarias.

En paralelo, la oposición aprovecha las dudas del Ejecutivo para reordenar sus filas. Mientras Axel Kicillof apuesta a capitalizar el descontento de los centros urbanos, el núcleo duro del kirchnerismo alista una presentación formal ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para denunciar la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner, reeditando la tensión judicial como eje de campaña.