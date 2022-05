Schlereth respaldó a Bullrich y se anotó como candidato a gobernador de Juntos por el Cambio

«En esto estoy», aseguró esta mañana el exdiputado nacional de Juntos por el Cambio, David Schlereth, cuando le consultaron si está trabajando para una eventual candidatura a gobernador de Neuquén. El dirigente del PRO aseguró que no descarta «ninguna opción» dentro de la alianza para dirimir quiénes serán los postulantes en el 2023 y evaluó que una interna les daría «la posibilidad de crecer».

«Desde hace mucho tiempo tengo vocación para construir una alternativa a nivel provincial. Las últimas cinco o seis semanas he estado trabajando, visitando localidades del interior y a dirigentes de la zona Confluencia y he llegado al convencimiento de que es momento de avanzar en ese sentido», explicó. «Por eso he manifestado dentro de mi partido la voluntad de iniciar un proceso hacia una candidatura a gobernador», dijo este martes en diálogo con Vos A Diario, de RN RADIO.

El también exconcejal de Neuquén aseguró que no descarta «ninguna opción para adelante para dirimir quién puede ser el mejor candidato de cara a una elección general», pues analizó que Juntos por el Cambio «ha dado pasos muy importantes en el último año y medio y hay madurez para tomar estas decisiones».

«Los dos extremos pueden ser: un acuerdo que dé respuestas satisfactorias a todos los partidos que integran el espacio y, el otro, una compulsa interna. No descarto ninguna», aseveró Schlereth, aunque apuntó que «un proceso interno nos daría la posibilidad de crecer».

Sobre la foto que mostró un acercamiento entre el radical Pablo Cervi, otro potencial candidato, y el dirigente de la Coalición Cívica-ARI, Carlos Eguía, el exdiputado pidió «serenarse». «Cada cosa en el lugar donde tiene que estar. Hoy Juntos por el Cambio está unido y hay que ir construyendo la película. La foto instantánea puede dar ideas equivocadas», consideró.

Schlereth tampoco se mostró de acuerdo con la propuesta que impulsa Ramón Rioseco del Frente Neuquino para crear una gran alianza opositora que derrote al MPN en el 2023.

«Yo no estoy de acuerdo en el planteo de decir ‘vamos a juntarnos todos para ir en contra de’. No lo comparto, creo que es un planteo bajo premisas falsas desde lo electoral y el poroteo que se hace pensando en esto», sostuvo.

«Creo que desde Juntos por el Cambio tenemos que construir una fuerza política y una fuerza electoral alternativa y superadora de lo que ha existido en las últimas décadas. Plantear una opción electoral para ir en contra de algo es equivocado. No tiene demasiado futuro, a mi entender, y no es lo que la gente espera», añadió y evaluó que «cuando no hay una motivación correcta, los resultados no son los esperados».

Respaldo a Bullrich y el factor Milei

Schlereth manifestó su respaldo a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y, pese a que no fue del todo explícito, dejó entrever que la respalda como precandidata a disputar el gobierno nacional en el 2023.

«Yo siento gran respeto por Patricia. Creo que su actividad pública ha generado muy buenos resultados y por eso mucho acompañamiento. Me parece que la Argentina necesita dirigentes de esa naturaleza, gente con vocación de transformar para lo cual hay que tener coraje, programa, gente y una propuesta realizable», aseguró.

Respecto de la posibilidad de incorporar a Javier Milei (La Libertad Avanza) a Juntos por el Cambio y la negativa que surgió del último encuentro político, indicó: «me siento identificado plenamente con lo que manifestó Patricia de que decirle que no a alguien que no ha pedido entrar genera interrogantes, ¿qué hay detrás?».

«Creo que hay una percepción concreta y un mensaje claro a la ciudadanía de que necesitamos abrir las puertas de Juntos por el Cambio. En todas las elecciones donde se presentó superó el 40%, pero con eso no se gana una elección ni se puede ganar un país», evaluó.

«Espero que en el futuro estas decisiones sean menos mediatizadas y más reflexivas si realmente pretendemos tener vocación de transformar un país», planteó.

Escuchá a David Schlereth en «Vos a Diario» por RN RADIO:

