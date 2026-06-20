CGT endurece su interna y prepara un plan de protestas contra Javier Milei: “Si hay que ir en cana, iremos»

La CGT atraviesa una fuerte interna mientras prepara un nuevo plan de lucha contra el Gobierno de Javier Milei. La conducción convocó para el jueves a una reunión del Consejo Directivo en la que buscará ordenar diferencias internas y avanzar en un esquema de protestas escalonadas que podría desembocar en otro paro general.

Uno de los principales reclamos de la cúpula sindical apunta a la participación de los secretarios generales en las reuniones. Según publicó Infobae, la conducción cuestiona que varios gremios envíen representantes sin poder de decisión y luego critiquen las resoluciones adoptadas por el Consejo Directivo.

Interna en la CGT mientras se definen las protestas contra Javier Milei

El malestar alcanza a sindicatos como la UOM, La Fraternidad y Gastronómicos, cuyos referentes vienen reclamando medidas de fuerza más contundentes. Desde la conducción responden que algunos de esos gremios luego no logran garantizar una adhesión masiva cuando se concretan los paros.

Las diferencias también alcanzan a dirigentes como Omar Maturano, Luis Barrionuevo y Abel Furlán, cuestionados por sectores de la central obrera. En paralelo, algunos referentes sindicales critican la estrategia de negociación de la conducción y reclaman una postura más confrontativa frente al Gobierno nacional.

Octavio Argüello (camioneros), Jorge Sola (seguros) y Cristian Jerónimo (empleados de vidrios).

Desde el triunvirato de Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello sostienen que las decisiones adoptadas buscan preservar la estrategia judicial y política de la central. Además, rechazan las acusaciones de conducción cerrada y aseguran que muchos dirigentes no participan de los encuentros donde se debaten las medidas.

La conducción también sostiene que el desafío pasa por superar las diferencias internas para fortalecer la respuesta sindical frente a las políticas oficiales. «Nos critican por ser pasivos, pero cuando vamos a ver a los trabajadores en conflicto no les gusta», señalaron desde la conducción.

El Consejo Directivo debatirá un plan de lucha con paros escalonados

El jueves, el Consejo Directivo analizará un esquema de protestas sectoriales inspirado en las movilizaciones sindicales realizadas en Francia contra la reforma previsional impulsada por Emmanuel Macrón. Entre las alternativas figuran volanteadas, asambleas, paros rotativos, movilizaciones frente a ministerios y una protesta nacional que podría derivar en un quinto paro general contra la gestión de Milei.

La estrategia también contempla ampliar los apoyos por fuera del movimiento obrero. La CGT buscará acercamientos con pymes, comerciantes, estudiantes, jubilados y organizaciones de la sociedad civil, además de la posibilidad de tender puentes con la Iglesia para sumar respaldo.

Según publicó Infobae, durante una reunión de dirigentes realizada esta semana, uno de los jefes de la CGT habló en duros términos y pidió avanzar con medidas concretas: «Si hay que ir en cana, iremos en cana».