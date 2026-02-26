Chau a la espera: el cambio clave que permitirá comprar los últimos celulares al mismo tiempo que en Estados Unidos

El Gobierno nacional, a través del ENACOM, oficializó este jueves una simplificación drástica para comercializar dispositivos tecnológicos en el país. Con la Resolución 57/2026, se eliminan protocolos vigentes desde hace cuatro décadas, permitiendo que los lanzamientos globales de celulares y tablets lleguen a la Argentina sin las históricas demoras del Estado.

La reforma elimina la obligación de realizar ensayos técnicos locales si el equipo ya cuenta con certificación de agencias extranjeras de renombre.

Según el secretario de Innovación, Darío Genua, el objetivo es que el organismo deje de ser una «máquina de frenar importaciones» para convertirse en un facilitador que permita a los consumidores acceder a tecnología de punta sin sobrecostos burocráticos.

Fin de las revalidaciones y estándares globales

El cambio principal radica en el proceso de homologación. A partir de ahora, Argentina reconocerá automáticamente los estándares técnicos internacionales, evitando que las empresas deban duplicar ensayos que antes demoraban meses. Además, se eliminó la obligación de revalidar certificados cada tres años para productos que no hayan sufrido cambios técnicos.

Esta desregulación no solo afecta a teléfonos móviles, sino a todo el ecosistema digital: desde auriculares inalámbricos y relojes inteligentes hasta infraestructura crítica como radiobases de telefonía y routers Wi-Fi.

La medida busca aumentar la oferta en el mercado interno y forzar, mediante la competencia, una baja en los precios locales.

«El Estado debe correrse del medio»

Desde el Ejecutivo subrayaron que el ENACOM mantendrá su rol de garantizar la seguridad técnica, pero sin intervenir en la decisión de compra del usuario. «El Estado no está para decidir qué celular podés usar», sentenció Genua al explicar la actualización del Registro de Actividades y Materiales de Telecomunicaciones (RAMATEL).

Para operativizar este nuevo esquema, se habilitó un universo más amplio de laboratorios y organismos técnicos. Esto permitirá que una mayor cantidad de importadores y fabricantes puedan gestionar sus informes de manera ágil, terminando con el embudo administrativo que históricamente encareció la tecnología en el país.