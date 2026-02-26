La jugada de Luis Caputo: el plan para captar los dólares ociosos de los bancos y esquivar las tasas internacionales

Esta operación responde a un diseño para financiar los compromisos del Tesoro sin convalidar las tasas que exigiría el mercado externo, donde el riesgo país —en torno a los 543 puntos— encarece el crédito soberano.

El Palacio de Hacienda decidió mirar hacia el mercado interno para cubrir parte de los USD 4.200 millones que vencen el próximo 9 de julio, utilizando instrumentos a medida para absorber los dólares que hoy las entidades financieras tienen inmovilizados.

El «crowding in» privado y el refugio en el mercado local

La situación actual presenta una paradoja financiera: mientras el Tesoro Nacional encuentra las puertas del mercado internacional a precios de dos dígitos, las empresas privadas y las provincias logran financiarse afuera con éxito. Compañías como YPF, Vista, Tecpetrol e IRSA, junto a distritos como Santa Fe y Córdoba, han captado más de USD 10.700 millones recientemente.

El Gobierno define este fenómeno como un “crowding in”: al retirarse el Estado del mercado externo, dejó espacio para que el sector privado consiga dólares a tasas competitivas. Ante este escenario, Luis Caputo optó por el camino inverso en el mercado interno, recurriendo a una absorción de la liquidez que los bancos locales no pueden volcar a préstamos comerciales por las restricciones normativas vigentes.

La liquidez bancaria: USD 38.000 millones sin destino

El gran motor de esta licitación es la masa de depósitos en dólares del sector privado, que ya supera los USD 38.000 millones. Sin embargo, las normativas del Banco Central —que solo permiten prestar dólares a quienes generan ingresos en esa moneda— generan un excedente en las entidades financieras que no encuentra destino productivo.

Caputo identificó en esta liquidez ociosa una oportunidad para financiar al Tesoro. El bono 2027 fue diseñado con características atractivas para el inversor local:

Paga intereses de forma mensual .

. Tiene un cupón fijo del 6% anual .

. Compite con alternativas conservadoras como plazos fijos y fondos comunes de inversión.

El regreso de las colocaciones periódicas

El diseño del instrumento recuerda a las Letras del Tesoro (Letes), buscando captar a un inversor que busca rentabilidad en moneda dura dentro del sistema local, evitando la volatilidad de los bonos globales.

Aunque la licitación adjudicó inicialmente USD 150 millones, la demanda fue notablemente superior, alcanzando ofertas por USD 868 millones. El plan oficial contempla ampliar estas colocaciones de forma quincenal hasta alcanzar un techo de USD 2.000 millones.

A pesar del resultado positivo, el sector financiero mira la estrategia con cautela. Las entidades de capital nacional señalan que, si bien el bono es una alternativa de rentabilidad inmediata, el objetivo de fondo debería ser una flexibilización de las normas del BCRA. Argumentan que, con regulaciones actualizadas, esos dólares podrían transformarse en crédito para una base más amplia de empresas, dinamizando la economía real en lugar de financiar exclusivamente los vencimientos del Estado.

Por el momento, Economía parece decidido a seguir explotando este canal de divisas locales, consolidando un modelo de financiamiento basado en el ahorro interno para evitar las tasas del mercado mundial.