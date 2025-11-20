Chicanas, cruces y bromas en otra audiencia por la estafa con planes sociales en Neuquén

Lucas Yancarelli, el juez que dirigió la audiencia este jueves. Hizo lugar a la lista de testigos de la fiscalía. (Matías Subat)

Esta vez nadie se puede quejar de que no le permitieron hablar. Más que una audiencia judicial pareció un panel de televisión en el que no faltaron chicanas, bromas, voces superpuestas y alguna frase con tono elevado. Como conclusión la fiscalía logró su objetivo y le aceptaron todos los testigos que ofreció para la segunda parte del juicio por la estafa con planes sociales que comenzará en Neuquén el próximo martes 25.

En esa instancia, el mismo tribunal que declaró responsables de administración fraudulenta a los 12 imputados definirá cuántos años de prisión deberán cumplir cada uno. Antes de tomar esa decisión escuchará a los testigos propuestos por la acusación y las defensas, y analizará documentos. El juicio se extenderá dos o tres días.

Este jueves, el juez Lucas Yancarelli aceptó la prueba del fiscal jefe Pablo Vignaroli y del representante de la fiscalía de Estado, Gustavo Kohon, y rechazó la oposición de la defensora pública Carolina Johansen y el abogado particular Pablo Gutiérrez.

El día del desplante

El viernes 14 hubo una audiencia idéntica con otro juez, Marco Lúpica Cristo, quien tomó la decisión exactamente opuesta: le dio la razón a la defensa. Fue el día que Vignaroli se enojó porque no le dieron la palabra, se fue a los gritos de la sala y dejó a todos plantados.

El miércoles, como informó diario RÍO NEGRO, el Tribunal de Impugnación le dio la razón: en un fallo unánime anuló lo dispuesto por Lúpica Cristo y mandó a hacer todo de nuevo con un magistrado distinto.

Cruces y chicanas

Así fue que hoy apareció Yancarelli quien se preocupó de que nadie se quede sin hablar: dos veces tuvo la palabra la fiscalía y tres la defensa, sin contar las interrupciones y las chicanas.

-En la resolución del juez Lúpica Cristo… -empezó a argumentar el abogado Gutiérrez.

-Olvidémonos de Lúpica Cristo porque fue nulificada -lo cortó Yancarelli.

-Usted no me puede decir a mí qué decir o qué no -levantó la voz Gutiérrez.

–No se enoje doctor -suavizó Yancarelli.

-Acá el que se enoja es Vignaroli -contestó, rápido, el abogado.

El portazo del fiscal jefe Vignaroli generó bromas y chicanas. (Matías Subat)

En otra parte de la audiencia, Yancarelli le preguntó al fiscal jefe como atajándose:

–¿No me va a patear el tablero, verdad?

-No, yo sé que usted es una persona razonable -contestó Vignaroli.

¿Mensaje para Lúpica Cristo?

Participante sorpresa

Hubo un tramo del que participó el abogado-condenado Alfredo Cury, cuya presencia sorprendió a todos. Después de varios cruces e intercambios de argumentos, el juez lo excluyó porque no estaba legitimado para intervenir.

Cury dejó la sala sonriente -como es habitual- pero antes revoleó una denuncia penal contra Vignaroli porque «invadió mi privacidad». Al parecer se refiere a que el fiscal jefe investigó sus viajes al exterior.

Los testigos de la discordia

Los motivos de esta larga controversia son apenas un puñadito de nombres.

Uno de ellos es el vendedor del terreno que compró la imputada Isabel Montoya, pareja de Néstor Pablo Sánz. La defensa se opuso con énfasis a que lo citen al juicio y hoy la fiscalía, inesperadamente, anunció que no lo convocará.

Siegenthaler, exdirector provincial de Administración, se acercó a la sala de audiencias. (Matías Subat)

Otro testigo es de la dirección de Migraciones delegación Neuquén. La acusación pretende demostrar los viajes al exterior supuestamente frecuentes del condenado Tomás Siegenthaler.

«Uno tiene que analizar lo que motivó a la persona a delinquir. Realizar viajes demuestra tener determinado nivel económico que desde nuestro punto de vista no lo justificaba para delinquir. No queremos postular que viajó con dinero malhabido», aclaró Vignaroli.

«Zapallito», otra vez

Por último, Yancarelli aceptó que declaren policías que intervinieron en una vieja denuncia de Ricardo Soiza -condenado en esta causa- contra Isabel Montoya y el fallecido piquetero Héctor «Zapallito» Molina.

El fiscal jefe dijo que ambos eran pareja, algo que durante el juicio fue negado por la mujer. Los acusaron de irrumpir de manera violenta en una entrega de cheques a subsidiados en un club de Centenario. Montoya recibió una suspensión de juicio a prueba, que no es equivalente a una condena.

«Queremos acreditar que ya desde esa época era una persona involucrada en situaciones relacionadas con planes sociales, así como las conductas que desplegaba, de pedir por la fuerza», explicó.

Yancarelli también aceptó a los policías que intervinieron en aquellos hechos, pero advirtió que «no podrán hacer un juicio que no se hizo hace nueve años».