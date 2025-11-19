Giro en la causa Planes Sociales en Neuquén: respaldo al fiscal que abandonó una audiencia a los gritos

La impugnación de Vignaroli fue aceptada y este jueves habrá una nueva audiencia. El juicio de cesura tendría que empezar el martes 25. (Matías Subat)

Al final de todo al fiscal jefe Pablo Vignaroli le dieron la razón. No en las formas, porque abandonó una audiencia a los gritos, pero sí en su reclamo: estaba en lo cierto cuando pidió que lo dejen hablar para fundamentar por qué son importantes los testigos que citó para la segunda parte del juicio contra los 11 condenados por la estafa con planes sociales en Neuquén.

Un fallo que dictó el Tribunal de Impugnación este miércoles al mediodía le dio doble chance a la fiscalía: declaró nulo todo lo que sucedió en la desafortunada audiencia del viernes pasado y ordenó que se haga de nuevo con otro magistrado.

Fue una decisión excepcionalísima, en la que dedicaron varios párrafos a justificar por qué levantaron la barrera para declarar admisible la impugnación.

Como el tiempo apremia ya que el juicio de cesura empezará el martes, la Oficina Judicial fijó a las corridas una audiencia para este jueves a las 8:30 con el único juez que encontró disponible, Lucas Yancarelli. Si todo sale como se planeó, ratificarán la fecha del 25.

Con el tiempo estos sucesos se archivarán como anécdota, pero queda la sensación de que faltó prolijidad en la causa más importante que tuvo el Poder Judicial de Neuquén en los últimos años.

Paso a paso, lo que sucedió

En la audiencia de este miércoles el fiscal jefe Vignaroli, la defensora pública Carolina Johansen y el defensor particular Pablo Gutiérrez hicieron un buen resumen que ayuda a comprender lo que pasó y lo que no debió pasar.

Pablo Gutiérrez y Carolina Johansen, la defensa que se opuso a la prueba de la fiscalía. (Matías Subat)

Para fijarles la pena que deben cumplir los 11 condenados por administración fraudulenta hay que hacer una segunda etapa del juicio, a la que se citan testigos. La fiscalía presentó su lista por escrito el 7 de octubre con la firma Valeria Panozzo, quien integra desde hace 5 meses Delitos Económicos y nunca intervino en esta investigación que comenzó en 2023.

Primera audiencia frustrada

Es un mero listado de 33 nombres y direcciones, y 20 pruebas documentales. La abogada Johansen pidió que le indiquen cuáles de esas personas declararán en contra de sus defendidos: Néstor Sánz, Isabel Montoya, Valeria Honorio y Emmanuel Victoria Contreras. Avisó que se opondría a algunos de los testigos, porque ya intuía sobre qué puntos serían interrogados.

Para resolver la controversia se hizo una audiencia el 6 de noviembre ante el juez Marco Lúpica Cristo a la que asistió el fiscal Juan Narváez, quien sí conoce el legajo desde el comienzo. De todos modos dijo que no estaba en condiciones de responder con detalle y pidió tiempo. ¿Fue una estrategia?

La defensora Johansen le volvió a anticipar su oposición a algunos testigos. Se dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes 14.

«Váyase, doctor»

Ese fue el día del escándalo. Otra vez ante Marco Lúpica Cristo, ahora fue el turno de Vignaroli de explicar por qué se citaba a cada testigo y por qué era importante cada prueba documental que figuraban en aquella lista entregada por Panozzo más de un mes atrás.

Johansen y el otro defensor, Pablo Gutiérrez, se opusieron a la presentación de algunas testimoniales y de documentos.

Cuando el representante de la acusación quiso replicar, Lúpica Cristo no se lo permitió porque, entendió, ya había pasado su oportunidad y no tenía otra. El fiscal jefe se enojó y amenazó con abandonar la audiencia.

«Váyase, doctor», lo corrió el juez, y Vignaroli se fue a los gritos dando un portazo. Después solicitó disculpas públicas. «Me veo en el video y no me reconozco», dijo.

Decisión excepcional

Vignaroli pidió que declaren nulo todo lo que resolvió Lúpica Cristo, y logró que le diera la razón este miércoles el Tribunal de Impugnación integrado por Estefanía Sauli, Andrés Repetto y Juan José Nazareno Eulogio.

Repetto, Sauli y Eulogio (por zoom), el Tribunal de Impugnación que resolvió. (Matías Subat)

Para tomar esta decisión, en primer lugar el Tribunal declaró admisible el recurso. Sucede que las defensas argumentaron que la fiscalía no puede impugnar en esta instancia.

Repetto tuvo a su cargo la fundamentación del fallo. «No estamos discutiendo si Lúpica Cristo rechazó fundadamente o no la prueba ofrecida por la fiscalía. Estamos discutiendo si el juez tenía la información de ambas partes para rechazar una controversia».

Control de constitucionalidad

«El problema no es si Vignaroli conocía o no los argumentos de la defensa para oponerse a su prueba. El punto es que el juez no los sabía. Y no puede resolver sin haber escuchado obligatoriamente a ambas partes, es lo que en este caso no ocurrió».

«No estamos declarando admisible este caso porque consideremos que los argumentos de un juez para rechazar o no prueba en el marco de un juicio de cesura sea revisable. Estamos declarándolo admisible por control de constitucionalidad. Porque el magistrado resolvió no conforme a derecho. No por lo que dijo, sino por no haberle permitido a una parte explayarse antes de resolver».

En la audiencia de este jueves a las 8.30 se volverá a discutir, ahora ante el juez Yancarelli, la lista de testigos de la fiscalía. Y se confirmará o no la fecha de inicio del juicio de cesura.